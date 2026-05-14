Joia brilha, Palmeiras goleia Jacuipense e avança na Copa do Brasil

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Victoria Romanelli foto de perfil

Por Victoria Romanelli em São Paulo, SP

Publicado 13/05/2026 às 23:23 • Atualizado 13/05/2026 às 23:30

O Palmeiras carimbou a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira ao vencer o Jacuipense por 4 a 1, em duelo de volta da quinta fase da competição, que aconteceu no Estádio do Café, em Londrina, e ficou marcado pelo primeiro gol da joia Erick Belé no time profisisonal.

Mauricio, Felipe Anderson e Luighi, de pênalti, marcaram os outros gols do Verdão na partida.

Situação do confronto

Garantido nas oitavas de final, o Palmeiras aguarda seu adversário da próxima fase, que será definido por sorteio, a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ainda sem data e horário definidos. Enquanto isso, o Jacuipense se despede da competição.

De acordo com a tabela básica, os duelos de ida e volta das oitavas devem acontecer nas semanas dos dias 1° e 6 de agosto.

📋 Resumo do jogo

🔴⚪ JACUIPENSE 1 x 4 PALMEIRAS 🟢⚪
🏆 Competição: Copa do Brasil (5ª fase - Jogo de volta)
🏟️ Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)
📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
Horário: às 21h30 (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Gabriel Pereira (Jacuipense)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

  • Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
  • Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
  • VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Gols

⚽ Mauricio, aos 22' do 1°T (Palmeiras)
⚽ Felipe Anderson, aos 24' do 1°T (Palmeiras)
⚽ Erick Belé, aos 36' do 1°T (Palmeiras)
⚽ Luighi, aos 7' do 2°T (Pameiras)
⚽ Vicente, aos 42' do 2°T (Jacuipense)

🔴⚪ Jacuipense
Marcelo; Vicente F., Jhones e Railon; Ruan, Daniel, Gabriel Pereira (Gustavo Pereira); Thiaguinho Martins (Vinícius Amaral), William (Sidney), Pedro Henrique (João Pedro) e Thiaguinho (Adriano Jr.).
Técnico: Rodrigo Ribeiro

🟢⚪ Palmeiras
Marcelo Lomba; Khellven, Gustavo Gómez (Murilo), Benedetti e Jefté; Emiliano Martínez (Luis Pacheco), Lucas Evangelista (Jhon Arias), Mauricio (Larson) e Felipe Anderson (Riquelme Fillipi); Erick Belé e Luighi.
Técnico: Abel Ferreira

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Palmeiras começou pressionando e assustou o Jacuipense logo aos quatro minutos. Maurício recebeu a bola pelo lado direito do ataque e cruzou na área, tentando encontrar Luighi, mas o atacante não conseguiu chegar para finalizar, e a bola atravessou a pequena área. Aos sete, o Verdão levou perigo em duas oportunidades: primeiro com Erick Belé, em jogada individual, e depois com Luighi, que acertou a trave após assistência de Felipe Anderson.

Pouco depois, foi a vez do próprio camisa 7 arriscar de fora da área, mas mandar para fora. O Palmeiras, então, abriu o placar aos 22 minutos. Felipe Anderson fez boa jogada pela esquerda, invadiu a área, driblou a marcação e deu o passe na medida para Maurício balançar a rede. Dois minutos depois, Felipe Anderson marcou o dele. O meia-atacante ficou com a bola na entrada da área, finalizou e ampliou o marcador.

Ditando o ritmo da partida, o Palmeiras fez o terceiro aos 36, após boa jogada de Erick Belé. O camisa 45 recebeu de Maurício, avançou pela esquerda, tabelou com Felipe Anderson e voltou a receber para finalizar, marcando seu primeiro gol no time profissional e fechando o placar em 3 a 0.

Segundo tempo

A segunda etapa começou com o Palmeiras ampliando o placar aos seis minutos. Luighi foi derrubado por Daniel dentro da área, e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, o camisa 31 bateu no canto do goleiro e fez o quarto gol palmeirense. Mauricio, pouco depois, arriscou duas vezes de fora da área, mas mandou para fora em ambas as oportunidades.

Controlando o jogo com tranquilidade, o Palmeiras se manteve com a posse de bola, mas criou menos chances que na primeira etapa. Rodando a área adversária, Benedetti arriscou aos 37 e obrigou Marcelo a fazer grande defesa com a ponta da mão. Pouco depois, Riquelme e Murilo também quase marcaram, mas pararam no goleiro.

Por fim, o Jacuipense diminuiu aos 42. O time baiano puxou o contra-ataque com Adriano Jr., que carimbou a marcação. Vicente pegou a sobra em seguida e estufou a rede de Marcelo Lomba.

Próximos jogos

Jacuipense

Jogo: Atlético-BA x Jacuipense
Competição: Campeonato Brasileiro Série D (7ª rodada)
Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro (Carneirão), em Alagoinha (BA)

Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Cruzeiro
Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)
Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)
Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)

