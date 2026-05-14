Com Ferreirinha expulso, São Paulo perde do Juventude e cai na Copa do Brasil

O São Paulo está eliminado da Copa do Brasil. Com um a menos durante o segundo tempo, o Tricolor foi derrotado pelo Juventude nesta quarta-feira, por 3 a 1, no Alfredo Jaconi e, com um placar agregado de 3 a 2, cai na quinta fase da competição. Assim, o clube paulista chega ao quinto jogo sem vitória e vê a pressão sobre o técnico Roger Machado cresecer.
Situação do confronto
Assim, o Juventude avança às oitavas de final da Copa do Brasil e aguarda o sorteio da CBF - ainda sem data - para conhecer o seu próximo adversário na competição. Até o final da partida, Internacional, Cruzeiro, Vasco e Fluminense também avançaram à próxima fase. Já o São Paulo dá adeus ao torneio.
Fim de jogo #JUVxSPFC (3-1)
⚽ Tapia pic.twitter.com/JLjR2cGAac
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 14, 2026
📋 Resumo do jogo
🟢⚪ JUVENTUDE (1) 3 x 1 (1) SÃO PAULO 🔴⚫⚪
🏆 Competição: Quinta fase da Copa do Brasil (volta)
🏟️ Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro (Juventude); Enzo Díaz (São Paulo)
🟥 Cartões vermelhos: Ferreirinha (São Paulo)
Arbitragem
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
- Assistentes: Brígida Cirillo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
- VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)
Gols
- ⚽ Gabriel Pinheiro, aos 19' do 2ºT (Juventude)
- ⚽ Marcos Paulo, aos 26' do 2ºT (Juventude)
- ⚽ Marcos Paulo, aos 40' do 2ºT (São Paulo)
- ⚽ Mandaca, aos 48' do 2ºT (Juventude)
🟢⚪Juventude
Pedro Rocha; Rodrigo Sam (Wadson), Messias e Gabriel Pinheiro; Nathan Santos (Fábio Lima), Raí Silva, Lucas Mineiro, Luan Martins (Alisson Safira) e Marcos Paulo (Mandaca); MP (Manuel Castro) e Alan Kardec
Técnico: Maurício Barbieri
🔴⚫⚪ São Paulo
Rafael; Cédric Soares (André Silva), Dória, Sabino e Enzo Díaz (Wendell); Bobadilla, Danielzinho (Tapia); Artur, Luciano (Ferreirinha), Cauly (Osório) e Calleri
Técnico: Roger Machado
Como foi o jogo
Nos primeiros minutos, o jogo foi mais truncado e as equipes conseguiram poucas chances de criar oportunidades de gol ou de realizar boas ações ofensivas. O primeiro a assustar o goleiro adversário foi o Juventude, aos 20 minutos, quando Raí Silva arriscou uma batida forte de longe e obrigou Rafael a fazer uma boa defesa. Em seguida, a equipe gaúcha passou a rondar a área tricolor, mas não conseguiu mais grandes chances.
Ao final do primeiro tempo, aos 43, Ferreirinha deu uma cotovelada em Rodrigo Sam, menos de um minuto após substituir Luciano, e acabou expulso. Aos 48, Lucas Mineiro teve mais uma chance pelo Juventude ao receber um lançamento na área, mas testou sozinho à linha de fundo.
Na segunda etapa, a partida começou fria novamente, mas com o Juventude tendo mais a posse e apostando em finalizações à longa distância, mas que levaram pouco perigo à meta de Rafael. Aos 19 minutos, enfim, a equipe gaúcha inaugurou o marcador. Após cobrança de escanteio, Marcos Paulo ficou com a bola na segunda trave e cruzou na entrada da pequena área, onde Gabriel Pinheiro venceu a disputa no alto e testou no chão para estufar as redes pelos jaconeiros.
Apenas sete minutos depois, Raí cruzou na segunda trave em cobrança de falta pelo lado esquerdo e Marcos Paulo subiu no alto para cabecear firme, sem chances para Rafael, para colocar o Juventude à frente no agregado. Mesmo com um a menos, o São Paulo reagiu aos 40 minutos, quando Bobadilla recebeu pela esquerda e cruzou na pequena área para Tapia se jogar na bola e testar as redes, descontar na partida e empatar na soma dos placares. Após cinco minutos, Calleri ajeitou e Sabino bateu firme, rasteiro, para a primeira defesa do goleiro Pedro Rocha.
Nos acréscimos, aos 48 minutos, Mandaca recebeu cruzamento na segunda trave e finalizou de cabeça para a defesa de Rafael. No rebote, no entanto, o próprio Mandaca testou novamente e estufou as redes para garantir ao Juventude a classificação.
Próximos jogos
Juventude
- Jogo: Athletic Club x Juventude
- Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo) | 16h (de Brasília)
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
- Local: Arena Sicredi
São Paulo
- Jogo: Fluminense x São Paulo
- Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado) | 19h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Maracanã