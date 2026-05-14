Com Ferreirinha expulso, São Paulo perde do Juventude e cai na Copa do Brasil

O São Paulo está eliminado da Copa do Brasil. Com um a menos durante o segundo tempo, o Tricolor foi derrotado pelo Juventude nesta quarta-feira, por 3 a 1, no Alfredo Jaconi e, com um placar agregado de 3 a 2, cai na quinta fase da competição. Assim, o clube paulista chega ao quinto jogo sem vitória e vê a pressão sobre o técnico Roger Machado cresecer.

Situação do confronto

Assim, o Juventude avança às oitavas de final da Copa do Brasil e aguarda o sorteio da CBF - ainda sem data - para conhecer o seu próximo adversário na competição. Até o final da partida, Internacional, Cruzeiro, Vasco e Fluminense também avançaram à próxima fase. Já o São Paulo dá adeus ao torneio.

📋 Resumo do jogo

🟢⚪ JUVENTUDE (1) 3 x 1 (1) SÃO PAULO 🔴⚫⚪

🏆 Competição: Quinta fase da Copa do Brasil (volta)

🏟️ Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro (Juventude); Enzo Díaz (São Paulo)

🟥 Cartões vermelhos: Ferreirinha (São Paulo)

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistentes: Brígida Cirillo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

Brígida Cirillo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)

Gols

⚽ Gabriel Pinheiro, aos 19' do 2ºT (Juventude)

⚽ Marcos Paulo, aos 26' do 2ºT (Juventude)

⚽ Marcos Paulo, aos 40' do 2ºT (São Paulo)

⚽ Mandaca, aos 48' do 2ºT (Juventude)

🟢⚪Juventude

Pedro Rocha; Rodrigo Sam (Wadson), Messias e Gabriel Pinheiro; Nathan Santos (Fábio Lima), Raí Silva, Lucas Mineiro, Luan Martins (Alisson Safira) e Marcos Paulo (Mandaca); MP (Manuel Castro) e Alan Kardec

Técnico: Maurício Barbieri

🔴⚫⚪ São Paulo

Rafael; Cédric Soares (André Silva), Dória, Sabino e Enzo Díaz (Wendell); Bobadilla, Danielzinho (Tapia); Artur, Luciano (Ferreirinha), Cauly (Osório) e Calleri

Técnico: Roger Machado

Como foi o jogo

Nos primeiros minutos, o jogo foi mais truncado e as equipes conseguiram poucas chances de criar oportunidades de gol ou de realizar boas ações ofensivas. O primeiro a assustar o goleiro adversário foi o Juventude, aos 20 minutos, quando Raí Silva arriscou uma batida forte de longe e obrigou Rafael a fazer uma boa defesa. Em seguida, a equipe gaúcha passou a rondar a área tricolor, mas não conseguiu mais grandes chances.

Ao final do primeiro tempo, aos 43, Ferreirinha deu uma cotovelada em Rodrigo Sam, menos de um minuto após substituir Luciano, e acabou expulso. Aos 48, Lucas Mineiro teve mais uma chance pelo Juventude ao receber um lançamento na área, mas testou sozinho à linha de fundo.

Na segunda etapa, a partida começou fria novamente, mas com o Juventude tendo mais a posse e apostando em finalizações à longa distância, mas que levaram pouco perigo à meta de Rafael. Aos 19 minutos, enfim, a equipe gaúcha inaugurou o marcador. Após cobrança de escanteio, Marcos Paulo ficou com a bola na segunda trave e cruzou na entrada da pequena área, onde Gabriel Pinheiro venceu a disputa no alto e testou no chão para estufar as redes pelos jaconeiros.

Apenas sete minutos depois, Raí cruzou na segunda trave em cobrança de falta pelo lado esquerdo e Marcos Paulo subiu no alto para cabecear firme, sem chances para Rafael, para colocar o Juventude à frente no agregado. Mesmo com um a menos, o São Paulo reagiu aos 40 minutos, quando Bobadilla recebeu pela esquerda e cruzou na pequena área para Tapia se jogar na bola e testar as redes, descontar na partida e empatar na soma dos placares. Após cinco minutos, Calleri ajeitou e Sabino bateu firme, rasteiro, para a primeira defesa do goleiro Pedro Rocha.

Nos acréscimos, aos 48 minutos, Mandaca recebeu cruzamento na segunda trave e finalizou de cabeça para a defesa de Rafael. No rebote, no entanto, o próprio Mandaca testou novamente e estufou as redes para garantir ao Juventude a classificação.

Próximos jogos

Juventude

Jogo: Athletic Club x Juventude

Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo) | 16h (de Brasília)

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Sicredi

São Paulo