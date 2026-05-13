Com um a menos, Vasco empata contra o Paysandu e vai às oitavas

Na noite desta quarta-feira, o Vasco e Paysandu em 2 a 2, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Os gols do time da casa foram marcados por Johan Rojas e Thiago Mendes, enquanto Thayllon e Saldivia (contra) fizeram para os visitantes.
Situação do confronto
Com o resultado, a equipe carioca se classificou para as oitavas de final, uma vez que venceu a partida de ida, em Belém, por 2 a 0.
📋 Resumo do jogo
⚫⚪VASCO 2 X 2 PAYSANDU🔵⚪
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (volta)
🏟️ Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Brian Macapá (Paysandu), Lucas Freitas (Vasco) e Nuno Moreira (Vasco).
🟥 Cartões vermelhos: Thiago Mendes (Vasco).
Gols
- ⚽ Johan Rojas, aos 36' do 1ºT (Vasco)
- ⚽ Thiago Mendes, aos 42' do 1ºT (Vasco)
- ⚽ Thayllon, aos 47' do 1ºT (Paysandu)
- ⚽ Saldivia (contra), aos 1' do 2ºT (Paysandu)
Arbitragem
- Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
- Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
- VAR: Rafael Traci (SC)
⚫⚪Vasco⚪⚫
Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldívia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes, Cauan Barros e Johan Rojas (Nuno Moreira); Hinestroza (Adson), David (Spinelli) e Brenner (Andrés Gómez).
Técnico: Renato Portaluppi
🔵⚪Paysandu⚪🔵
Gabriel Mesquita; Edílson Júnior, Castro, Lucca Carvalho (Iarley), Bonifazi (Luciano); Brian Macapá (Henrico), Caio Mello e Marcinho; Thayllon (Thalyson), Ítalo (Juninho) e Kleiton.
Técnico: Júnior Rocha
Como foi o jogo
Aos 33 minutos, Hinestroza foi derrubado na área por Lucca e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Johan Rojas converteu e marcou seu primeiro gol com a camisa do Vasco.
O Cruzmaltino ampliou aos 42 da primeira etapa, quando Hinestroza encontrou Thiago Mendes, que invadiu a área, limpou Castro e bateu no cantinho de Gabriel Mesquita. Aos 47, Thayllon recebeu na área, cortou para o meio e chutou firme para diminuir.
No primeiro minuto do segundo tempo, Kleiton tentou cruzar e Saldivia desviou contra o próprio patrimônio, empatando a partida. Aos 45, Thiago Mendes disputou com Caio Mello e acertou uma cotovelada no rosto do jogador rival. Bráulio da Silva Machado expulsou o camisa 23 do Vasco, que terminou a partida com um a menos.
Próximos jogos
⚫⚪Vasco⚪⚫
Jogo: Internacional x Vasco
Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada
Data e hora: Sábado, 16 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
🔵⚪Paysandu⚪🔵
Jogo: Caxias x Paysandu
Competição: Brasileirão Série C - 7ª rodada
Data e hora: Domingo, 17 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)