Com um a menos, Vasco empata contra o Paysandu e vai às oitavas

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Matheus Lima / Vasco da Gama
Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 13/05/2026 às 20:59

Na noite desta quarta-feira, o Vasco e Paysandu em 2 a 2, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Os gols do time da casa foram marcados por Johan Rojas e Thiago Mendes, enquanto Thayllon e Saldivia (contra) fizeram para os visitantes.

Situação do confronto

Com o resultado, a equipe carioca se classificou para as oitavas de final, uma vez que venceu a partida de ida, em Belém, por 2 a 0.

📋 Resumo do jogo 

⚫⚪VASCO 2 X 2 PAYSANDU🔵

🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (volta)
🏟️ Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Brian Macapá (Paysandu), Lucas Freitas (Vasco) e Nuno Moreira (Vasco).
🟥 Cartões vermelhos: Thiago Mendes (Vasco).

Gols

  • ⚽ Johan Rojas, aos 36' do 1ºT (Vasco)
  • ⚽ Thiago Mendes, aos 42' do 1ºT (Vasco)
  • ⚽ Thayllon, aos 47' do 1ºT (Paysandu)
  • ⚽ Saldivia (contra), aos 1' do 2ºT (Paysandu)

Arbitragem

  • Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
  • Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
  • VAR: Rafael Traci (SC)

⚫⚪Vasco⚪⚫

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldívia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes, Cauan Barros e Johan Rojas (Nuno Moreira); Hinestroza (Adson), David (Spinelli) e Brenner (Andrés Gómez).
Técnico: Renato Portaluppi

🔵⚪Paysandu⚪🔵

Gabriel Mesquita; Edílson Júnior, Castro, Lucca Carvalho (Iarley), Bonifazi (Luciano); Brian Macapá (Henrico), Caio Mello e Marcinho; Thayllon (Thalyson), Ítalo (Juninho) e Kleiton.
Técnico: Júnior Rocha

Como foi o jogo 

Aos 33 minutos, Hinestroza foi derrubado na área por Lucca e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Johan Rojas converteu e marcou seu primeiro gol com a camisa do Vasco.

O Cruzmaltino ampliou aos 42 da primeira etapa, quando Hinestroza encontrou Thiago Mendes, que invadiu a área, limpou Castro e bateu no cantinho de Gabriel Mesquita. Aos 47, Thayllon recebeu na área, cortou para o meio e chutou firme para diminuir.

No primeiro minuto do segundo tempo, Kleiton tentou cruzar e Saldivia desviou contra o próprio patrimônio, empatando a partida. Aos 45, Thiago Mendes disputou com Caio Mello e acertou uma cotovelada no rosto do jogador rival. Bráulio da Silva Machado expulsou o camisa 23 do Vasco, que terminou a partida com um a menos.

Próximos jogos

⚫⚪Vasco⚪⚫

Jogo: Internacional x Vasco
Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada
Data e hora: Sábado, 16 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

🔵⚪Paysandu⚪🔵

Jogo: Caxias x Paysandu
Competição: Brasileirão Série C - 7ª rodada
Data e hora: Domingo, 17 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)

