Tiquinho desencanta, Mirassol vence Bragantino e segue na Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o Mirassol se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Estádio José Campos Maia, em Mirassol (SP), no jogo de volta das quartas.
Situação do confronto
Com o placar agregado de 3 a 2, após o empate no jogo da ida, o Mirassol avançou às oitavas do torneio pela primeira vez em sua história e aguarda a definição do seu adversário, por sorteio. Já o Bragantino está eliminado.
📋 Resumo do jogo
🟡🟢MIRASSOL 2 X 1 RB BRAGANTINO⚪🔴
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (volta)
🏟️ Local: Estádio José Campos Maia, Mirassol (SP)
📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Nenhum
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Gols
- ⚽ Tiquinho Soares, aos 20' do 1ºT (Mirassol)
- ⚽ Herrera, aos 45' do 1ºT (RB Bragantino)
- ⚽ Edson Carioca, aos 20' do 2ºT (Mirassol)
Arbitragem
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
- Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
- VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
🟡🟢Mirassol🟢🟡
Alex Muralha; Daniel Borges, Rodrigues, Lucas Oliveira, Victor Luis; Yuri Lara (Neto Moura), Chico Kim, Lucas Mugni (Eduardo); Galeano (Alesson), Tiquinho Soares (Edson Carioca) e Everton Galdino (João Victor)
Técnico: Rafael Guanaes
⚪🔴RB Bragantino🔴⚪
Tiago Volpi; Andrés Hurtado (Augustin), Gustavo Marques, Alix Vinicius, Juninho Capixaba; Gabriel (Eduardo Sasha), Eric Ramires (Gustavo Neves), José Herrera (Rodriguinho); Lucas Barbosa (Fernando), Isidro Pitta e Henry Mosquera
Técnico: Vagner Mancini
Como foi o jogo
O Mirassol saiu na frente aos 20, com Tiquinho Soares, que aproveitou cruzamento de Everton Galdino e , na pequena área, cabeceou para o gol, marcando pela primeira vez com a camisa do Mirassol. Aos 45, José Herrera cruzou para Isidro Pitta, que escorou de volta para o próprio Herrera fazer o gol de empate do Bragantino.
Na segunda etapa, aos 22, Andrés Hurtado acabou errando passe e deixou Edson Carioca na cara do gol defendido por Tiago Volpi. O jogador do Mirassol aproveitou o presente e botou os donos da casa novamente à frente.
Próximos jogos
🟡🟢Mirassol🟢🟡
⚔️ Jogo: Atlético-MG x Mirassol
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 16
📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
⚪🔴RB Bragantino🔴⚪
⚔️ Jogo: RB Bragantino x Vitória
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 16
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Cícero Marques de Souza, Bragança Paulista (SP)