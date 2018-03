Rodrigo Caio deve desfalcar São Paulo em quartas e possíveis semis

O zagueiro Rodrigo Caio deve desfalcar o São Paulo na reta final do Campeonato Paulista. Convocado para os dois amistosos da Seleção Brasileira, o defensor pode ficar de fora de partidas válidas pelas quartas de final e eventuais semifinais do torneio estadual.

Em preparação para a Copa do Mundo, o Brasil enfrentará a Rússia, em 23 de março, em Moscou, e a Alemanha, quatro dias depois, em Berlim. No entanto, de acordo com o calendário da CBF, os jogadores terão de se apresentar ao técnico Tite no dia 18, na capital russa.

Sendo assim, Rodrigo Caio certamente perderia o jogo de volta das quartas de final contra o São Caetano (provavelmente em 21 de março) e as duas eventuais semifinais da competição (possivelmente nos dias 25 e 28 de março). As datas das quartas de final serão confirmadas em congresso técnico promovido pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta terça-feira.

“Estou muito feliz. Esta convocação eu dedico a todos os meus companheiros de São Paulo. E aproveito para agradecer a confiança do técnico Tite e de toda a comissão técnica da seleção. Seguirei trabalhando com muito foco para ajudar o Brasil nesses dois próximos jogos”, celebrou o camisa 3 do Tricolor.

Titular na campanha do inédito ouro olímpico no Rio de Janeiro em 2016, Rodrigo Caio comemorou a sua sétima convocação de Tite. O defensor, contudo, não será o único desfalque do São Paulo para os confrontos decisivos do Estadual.

O técnico Diego Aguirre também perderá o meia Christian Cueva, convocado para os amistosos da seleção peruana contra Croácia e Islândia, marcados para 23 e 27 de março, em Miami e Nova Jersey, respectivamente.

Antes de pensar no Paulistão, o Tricolor volta suas atenções para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), o time enfrentará o CRB-AL, em Maceió, pelo jogo de volta da terceira fase, podendo perder por até um gol de diferença, já que venceu a partida de ida por 2 a 0, no Morumbi.

