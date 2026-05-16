Santos x Coritiba: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Santos enfrenta mais uma vez o Coritiba neste domingo, quatro dias depois de se classificar às oitavas da Copa do Brasil sobre o clube alviverde. Desta vez, as equipes se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena.

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Como chegam as equipes

O Santos chega após uma boa exibição diante do Coritiba na última terça-feira, quando o Peixe venceu por 2 a 0 o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil e garantiu a vaga nas oitavas de final da competição. Após uma sequência de sete jogos sem vitórias, o clube da Baixada Santista agora busca sua terceira vitória consecutiva na temporada.

Na 15ª colocação do Brasileirão, o Santos possui 18 pontos, apenas um de diferença para o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento da competição. Caso vença o Coritiba novamente, o Peixe pode ganhar muitas posições na tabela, já que também possui apenas dois pontos de diferença para o Red Bull Bragantino, sétimo colocado.

Por sua vez, o Coritiba vem em um jejum de cinco jogos sem triunfar. A última vez que o Coxa conquistou uma vitória foi no dia 19 de abril, quando superou o Atlético-MG por 2 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, em que ocupa a nona posição com 20 pontos somados.

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