Botafogo x Corinthians: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Botafogo e Corinthians se enfrentam neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir

TV : Globo (grátis)

: Globo (grátis) Streaming : Premiere (pago)

: (pago) O torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

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Como chegam as equipes

O Botafogo chega ao confronto oscilando na temporada. Nas competições nacionais, o Glorioso vem deixando a desejar e chegou a ser eliminado na quinta fase da Copa do Brasil, contra a Chapecoense. No Campeonato Brasileiro, a equipe não vence há três jogos e ocupa a 12ª posição, com 18 pontos - apenas um a mais que o Grêmio, primeiro time na zona de rebaixamento.

O único aspecto positivo da temporada da equipe carioca é na Copa Sul-Americana. Líder do Grupo E, com 10 pontos conquistados em quatro jogos, o Glorioso já garantiu a vaga nas pré-oitavas e precisa apenas de uma vitória para carimbar sua vaga nas oitavas.

Do outro lado, o Corinthians chega ao confronto precisando dar respostas ao seu torcedor no Campeonato Brasileiro, mas em bom momento recente. Apesar de ocupar a 16ª posição no torneio, com os mesmos 18 pontos do Botafogo, o Timão vem de duas vitórias consecutivas: 3 a 2 no clássico contra o São Paulo e 1 a 0 sobre o Barra, que garantiu a equipe nas oitavas de final da Copa do Brasil.

No entanto, se a fase do Brasileirão não é das melhores, a equipe tem muito a celebrar na Libertadores. Após empatar contra o Santa Fe no meio de semana passado, o Corinthians está matematicamente garantido nas oitavas da competição, já que viu o Peñarol tropeçar diante do Platense.

Arbitragem