Com novidades, Tite divulga última convocação antes da lista para Copa

Nesta segunda-feira, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Rio de Janeiro, Tite divulgou publicamente sua última convocação antes de anunciar a lista de 23 atletas que irão compor o elenco na disputa da Copa do Mundo da Rússia, onde a Seleção busca o hexacampeonato Mundial. Os próximos compromissos serão em amistosos diante de Rússia e Alemanha, programados para os dias 23 e 27 de março.

Tite confirmou os rumores e convocou mais do que os 23 jogadores de costume. Como tem apenas estes dois amistosos para realizar testes antes da convocação final para o Mundial, o treinador optou por manter sua ideia de dar oportunidade para a maioria dos jogadores em boa fase e em condições de representar a Seleção na Rússia. Por isso, Neto, Talisca e Willian José, além de Geromel, foram algumas das novidades.

A convocação realizada por Tite nesta segunda-feira estava programada, inicialmente, para o dia 2 de março, mas acabou sendo adiada para que o departamento médico pudesse chegar a algumas conclusões quanto a jogadores que estavam lesionados ou em transição física para o campo. Eram os casos de Marcelo, Fernandinho, Gabriel Jesus e Neymar, mas apenas o atacante do PSG, como já era sabido, ficou de fora da lista.

O primeiro amistoso será realizado em Moscou, dia 23 de março, contra a Seleção da Rússia, anfitriã da Copa. Quatro dias depois (27), os comandados de Tite viajam para Berlim, onde enfrentam a Alemanha, no primeiro encontro entre as equipes nacionais desde o 7 a 1 no Mundial de 2014, que levou os europeus para a final da competição e, posteriormente, ao título diante da Argentina.

O Brasil inicia a disputa da Copa do Mundo no Grupo E ao lado de Costa Rica, Sérvia e Suíça, adversário da estreia no dia 17 de junho, em Rostov.

Confira a lista com os 25 convocados:

Goleiros:

Alisson (Roma)

Ederson (Manchester City)

Neto (Valência)

Laterais:

Daniel Alves (PSG)

Fágner (Corinthians)

Filipe Luís (Atlético de Madrid)

Marcelo (Real Madrid)

Zagueiros:

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Geromel (Grêmio)

Thiago Silva (PSG)

Rodrigo Caio (São Paulo)

Meio-campistas:

Casemiro (Real Madrid)

Fred (Shakhtar Donetsk)

Fernandinho (Manchester City)

Paulinho (Barcelona)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Willian (Chelsea)

Anderson Talisca (Besiktas)

Atacantes:

Gabriel Jesus (Manchester City)

Roberto Firmino (Liverpool)

Douglas Costa (Juventus)

Willian José (Real Sociedad)

Taison (Shakhtar Donetsk)