Luiz Henrique diz não se arrepender de ida ao Zenit, mas não descarta retorno ao Brasil: "É a minha casa"

O atacante Luiz Henrique deixou o futebol brasileiro depois de uma grande temporada em 2024. Um dos grandes protagonistas do Botafogo nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, o jogador foi vendido ao Zenit, da Rússia, ainda em 2025, e se despediu do Brasil como o Rei da América, eleito em votação tradicional promovida pelo jornal uruguaio El País.

Luiz Henrique foi negociado com o Zenit na maior transferência da história do Botafogo. O ponta direita foi vendido por cerca de 35 milhões de euros (R$ 220 milhões na cotação da época) e rumou ao futebol russo em busca de novos ares em janeiro de 2025. Após um período inicial de maior dificuldade pela drástica mudança de cenário, o atacante pareceu encontrar seu melhor futebol em sua segunda temporada no clube.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Luiz Henrique contou bastidores sobre o período de adaptação à Rússia. Muitos brasileiros acabam não conseguindo se acostumar com o inverno europeu, com as diferenças linguísticas ou com o estilo de jogo do país, mas o ex-atleta do Botafogo não demonstrou reticiências quanto a isso e fez elogios ao clube.

"A adaptação está sendo incrível. Eu vim para um clube muito grande da Rússia. Minha adaptação foi muito rápida, porque tem bastante brasileiros aqui e eles me ajudam. Nós temos um auxiliar técnico que é brasileiro também, que nos ajuda no dia a dia a entender um pouco da língua. Ele traduz tudo em português para gente. Então, para mim foi um pouco mais fácil", explicou o jogador.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por FC Zenit (@zenit_spb)

O Zenit conta com outros seis jogadores brasileiros no elenco, além de Luiz Henrique. São eles: Douglas Santos, Nino, Wendel, Jhonathan, Gustavo Mantuan e Pedro. Já o auxiliar técnico a quem o ponta fez referência é William de Oliveira, que integra a comissão do clube russo.

Prova da ajuda que os brasileiros têm dado a Luiz Henrique são seus números. Ele participou de 30 jogos pelo Zenit na temporada, sendo titular em 25 deles, e contribuiu com cinco gols e três assistências.

Para além disso, o ponta tem sido decisivo para os resultados positivos do Zenit. O time russo já não sabe o que é perder há nove partidas na liga nacional, e Luiz Henrique participou de quatro gols, com três bolas na rede e uma assistência.

"Creio que essa segunda temporada está sendo uma das minhas melhores, porque na primeira eu não consegui ganhar títulos e tinha aquelas coisas de adaptação, do frio, sobre a língua também, mas isso faz parte. Agora, na segunda, já está sendo melhor. Me desenvolvi mais rápido, consegui aprender e entender o futebol russo mais rápido, é um pouco mais corrido", analisou o atleta.

Atacante não se arrepende de ida à Rússia, mas não descarta retorno ao Brasil

Não são poucos os casos de jogadores brasileiros que rumam ao futebol russo, mas rapidamente retornam ao Brasil após enfrentarem dificuldades na adaptação. Luiz Henrique, por sua vez, não se arrepende de ter ido ao Zenit. Depois de superar a barreira da linguagem e de se acostumar ao frio europeu, o ponta crê que a decisão de deixar o país foi a mais acertada naquele momento.

"Não me arrependo em nenhum momento. Minha decisão foi muito certa de vir para cá. É um clube gigante, como eu falei, tem uma estrutura que pode nos beneficiar muito bem. Quando eu decidi vir para cá, foi uma decisão que não foi só minha. Foi junto da minha família, da minha esposa", afirmou o jogador.

"A decisão foi muito certa, é um lugar incrível. Muitas pessoas pensam que a Rússia é um lugar que não é bom, que só tem coisas ruins, mas a Rússia tem coisas excelentes. Eu me adaptei muito bem aqui, eu e minha família estamos muito bem aqui, então a nossa decisão de vir para cá foi excelente", prosseguiu.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Apesar disso, Luiz Henrique deixou claro que não descarta um retorno ao futebol brasileiro no futuro. Revelado pelo Fluminense e com passagem marcante pelo Botafogo, o atleta, que vive bom momento, já teve seu nome ligado a clubes como Palmeiras e Flamengo recentemente.

"No futuro, quem sabe, eu possa voltar para o Brasil sim. O Brasil é a minha casa, é o lugar que eu amo estar, o lugar que eu sempre quando tiver algum tempo livre, férias, eu sempre vou estar no Brasil, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil. No futuro, se Deus quiser, eu possa sim voltar para algum clube daí", ponderou.

Briga pelo título russo

Faltando uma rodada para o fim, o Zenit chegou à liderança do Campeonato Russo. Com gol de Luiz Henrique, o time venceu o FK Sochi por 2 a 1, em casa, no último jogo, e aproveitou o tropeço do Krasnodar para assumir a ponta do torneio. Com isso, a definição do título russo ficou para a última rodada.

O Zenit visita o Kostov neste domingo, a partir das 12h (de Brasília), pela última rodada. Simultaneamente, o Krasnodar recebe o FK Orenburg. Na última temporada, o título ficou com o rival, e o clube do brasileiro quer voltar a erguer o troféu.

"Temos que continuar com a nossa mesma ambição, que é ganhar a taça. Temos um jogo super difícil, mas que é muito importante para nós continuarmos esse legado do Zenit, das torcidas, que é sempre estar ganhando troféus e levantando o nome do clube. Vai ser muito importante, não só para o Zenit, mas creio que para todos os jogadores que estão aqui, ganhar esse título para dar continuidade na história do clube", projetou o ponta em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Dois pontos separam o Zenit do Krasnodar. A equipe de Luiz Henrique alcançou os 65 pontos, enquanto o rival soma 63. Desta forma, o líder Zenit precisa de apenas um empate para garantir a taça.

"Para mim vai ser uma honra enorme ganhar esse título, até para para dar continuidade na minha carreira também de ganhar título. Ganhei no Botafogo, e agora estou almejando ganhar títulos aqui no Zenit. É muito importante para mim, e sendo protagonista, é a melhor coisa do mundo, ajudando a nossa equipe e todos os torcedores que estão no dia-a-dia, nos apoiando e sempre indo aos estádios", adicionou.

Possível título daria confiança para a Copa?

Luiz Henrique é um dos nomes na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo e deve ser um dos 26 convocados finais. A convocação será divulgada nesta segunda-feira, às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ).

Um possível título russo, assim, pode fazer com que o atacante chegue mais leve e confiante ao Mundial. A decisão fica para domingo, mas o jogador garantiu que está dando tudo de si para ganhar a taça e ir bem à Copa.

"Claro, claro que sim [se o título aumentaria a confiança para a Copa]. É por isso que estou dando o meu máximo sempre no dia a dia, porque ganhar o Campeonato Russo aqui vai me dar ainda mais confiança para a Copa do Mundo, para que eu possa entrar nos jogos mais confiante, mais tranquilo, sabe?", disse.

"Até mesmo mais leve, porque ganhando um título, indo para a Copa do Mundo... Isso seria um cenário perfeito para mim, então é muito importante que eu ganhe o Campeonato Russo aqui para que eu possa ir para a Copa do Mundo, como falei, confiante, leve e alegre", finalizou Luiz Henrique.

Próximo jogo do Zenit