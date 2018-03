Cueva é convocado e pode desfalcar São Paulo na semi do Estadual

O meia Christian Cueva pode desfalcar o São Paulo numa eventual fase semifinal do Campeonato Paulista. Neste sábado, o camisa 10 da equipe tricolor foi convocado para defender a seleção peruana em duas partidas amistosas.

O time treinado por Ricardo Careca enfrentará a Croácia em 23 de março, em Miami, e a Islândia, quatro dias depois, em Nova Jersey. Os duelos válidos pelas semifinais do Estadual estão marcados para 25 e 28 do mesmo mês. Ainda não se sabe se o clube do Morumbi irá pedir a liberação do jogador.

Caso o Tricolor passe da fase de grupos do Paulistão, Cueva deve atuar normalmente nos jogos de quartas de final, inicialmente previstas para os dias 18 e 21 de março, viajando para os Estados Unidos após o duelo de volta.

As principais ausências na lista do treinador argentino foram o atacante Paolo Guerrero, suspenso por ter sido pego em exame antidoping, e o goleiro Pedro Gallese, que lesionou o joelho.

Apesar de ter se reapresentado com atraso para a pré-temporada e se envolvido numa polêmica que culminou no seu afastamento de três partidas, Cueva é um dos principais jogadores da equipe no ano, com três gols e uma assistência em oito jogos.