Reinaldo crê em sucesso de Jardine no São Paulo e elogia Léo Pelé

André Jardine avisou que a pré-temporada do São Paulo em 2019 será puxada e permanecerá no time somente quem se adaptar ao ritmo dos treinos. Um dos líderes do elenco tricolor, o lateral esquerdo Reinaldo aprova as cobranças do técnico e confia em seu sucesso à frente da equipe.

“Jogador de alto nível tem que estar preparado sempre, ainda mais jogando no São Paulo. Jardine já passou tudo o que ele quer durante a pré-temporada: treinar forte, porque treinando forte vai entrar em campo forte. Tenho certeza que será um trabalho bem-sucedido”, afirmou o camisa 14, na última terça-feira.

Convidado do Troféu Mesa Redonda, promovido pela TV Gazeta, Reinaldo terá um novo concorrente a partir de janeiro. Além de Edimar, Léo Pelé tentará assumir a titularidade na lateral esquerda.

Apalavrado com o São Paulo, o jogador de 22 anos está prestes a ser anunciado como o segundo reforço para 2019 – o primeiro foi o lateral direito Igor Vinícius, oficializado na última terça. Emprestado pelo Fluminense, Léo Pelé disputou 60 jogos pelo Bahia na temporada, alguns assistidos por Reinaldo.

“Concorrência é sempre bem-vinda, principalmente de muita qualidade. Professor Jardine vai fazer a pré-temporada e vai jogar quem tiver melhor. Via jogo do Bahia sempre, do Fluminense, jogador de qualidade que vem para ajudar o São Paulo”, avaliou Reinaldo.

Quinto colocado do Campeonato Brasileiro, o São Paulo terá de passar por dois confrontos eliminatórios para entrar na fase de grupos da Copa Libertadores. O elenco se reapresentará no dia 3 de janeiro, um dia antes da viagem aos Estados Unidos, onde fará parte da pré-temporada com a Copa Flórida.

“A gente tem que acelerar, passar por essas duas fases da Pré-Libertadores. Tenho certeza que está todo mundo com esse pensamento de quando voltar das férias já vencer esses dois jogos para ir para a fase de grupos”, concluiu.