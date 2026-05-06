São Paulo perde do Bahia e chega ao quinto jogo sem vencer no Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, o São Paulo perdeu para o Bahia por 3 a 2, no CFA Laudo Natel, em compromisso válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 e chegou ao quinto jogo sem vencer.
Situação da tabela
Com o resultado, o São Paulo caiu para a 15ª posição da tabela, com apenas 10 pontos. O Bahia, por sua vez, subiu para o quinto lugar, com 15.
📋 Resumo do jogo
🔴⚪SÃO PAULO 2 X 3 BAHIA🔴🔵
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 (10ª rodada)
🏟️ Local: CFA Laudo Natel, em Cotia
📅 Data: 06 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 15h (de Brasília)
Gols
⚽Roger Gabriel, aos 12’ do 1ºT (Bahia)
⚽Caio Suassuna, aos 13’ do 1ºT (Bahia)
⚽Davi Pena, aos 24’ do 1ºT (São Paulo)
⚽Leo, aos 7' do 2ºT (São Paulo)
⚽Caio Suassuna, aos 32’ do 2ºT (Bahia)
Como foi o jogo
O Bahia abriu o placar logo aos 12 minutos de jogo. Após roubada de bola no campo de ataque, Roger Gabriel foi acionado na entrada da área e finalizou rasteiro para vencer Luciano e colocar o Bahia em vantagem.
No minuto seguinte, saiu o segundo do Esquadrão de Aço. O São Paulo fez a saída no meio-campo e recuou até o goleiro, que tentou afastar, mas acertou o atacante Caio e a bola morreu no fundo do gol.
Aos 24 minutos, Davi Pena colocou o Tricolor Paulista de volta no jogo. Após cobrança de falta, ele aproveitou a bola sobrada e finalizou de primeira para balançar as redes e fazer o primeiro do São Paulo em Cotia.
Já no início da etapa complementar, o São Paulo buscou o empate. Aos sete minutos, os Crias de Cotia tabelaram pelo lado direito do ataque e Leo ficou cara a cara com o goleiro do Bahia para colocar a bola no fundo da rede. Na reta final do jogo, Caio anotou o segundo dele e garantiu a vitória ao Bahia.