São Paulo encerra preparação para confronto pela Sul-Americana

Nesta quarta-feira, o São Paulo se apresentou no SuperCT e realizou o último treino em preparação para o duelo com o O'Higgins, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A bola rola na quinta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (Chile).

Como foi o treino?

O dia começou com um vídeo exibido pela comissão técnica aos atletas. Na sequência, a preparação física comandou o processo de aquecimento antes dos ajustes táticos promovidos por Roger Machado.

No campo, o treinador são-paulino aproveitou trabalhou construções de jogadas e aprimorou cobranças de bolas paradas.

No SuperCT, o elenco treinou antes de viajar para o Chile, onde enfrentará o O’Higgins pela @SudamericanaBR! #VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/sNvZe8pzuN — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 6, 2026



Desfalques importantes

Para a partida, Roger tem três desfalques importantes confirmados. O lateral direito Lucas Ramon e o zagueiro Alan Franco, ambos lesionados após o empate por 2 a 2 com o Bahia, pelo Brasileirão, seguem em tratamento e não estarão à disposição.

Além deles, Lucas Moura é outra ausência de peso para o treinador tricolor. O meia-atacante, que retornava de lesão também no último compromisso do São Paulo, rompeu o tendão de Aquiles e não deve atuar mais na temporada.

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Mudança no cronograma

Os jogadores se reapresentaram no SuperCT na manhã de terça-feira, treinaram e seguiram para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. No entanto, antes mesmo do embarque, o avião que levaria a equipe apresentou falhas técnicas, impossibilitando a viagem.

Portanto, a delegação viajará opara Santiago esta tarde. Ao desembarcar na capital chilena, a delegação seguirá de ônibus até Rancagua, onde enfrenta o O’Higgins no estádio Codelco El Teniente.