Filho de Miranda assina primeiro contrato profissional no São Paulo

Lucas Miranda, filho do ex-zagueiro Miranda, assinou o primeiro contrato profissional da carreira, com o São Paulo. Aos 16 anos, o atleta firmou vínculo com multa de 100 milhões de euros (cerca de R$ 577.700.000) para clubes internacionais.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por L.Miranda (@lucasmiranda13_)



Lucas é o primeiro jogador nascido em 2010 a se tornar profissional no clube paulista. Em abril deste ano, ele trabalhou com o elenco principal nos treinamentos sob o comando do treinador Roger Machado.

Seguindo a trajetória do pai, Lucas Miranda atua como zagueiro e está no Tricolor Paulista desde 2021. O defensor foi campeão do Mundial Sub-16, conhecido como Torneio de Montaigu, na França, com a Seleção Brasileira, sendo capitão da equipe.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Passagem pela Europa e cidadania europeia

Nascido no Brasil, o atleta passou boa parte de sua infância na Europa, portanto possui cidadania europeia. Neste período, Lucas passou pela base de clubes como Atlético de Madrid e Inter de Milão.

Após seu desempenho no tricampeonato do torneio sub-16 com o Brasil, o filho do Miranda atraiu interesse de grandes clubes europeus. Inter de Milão e Atlético de Madrid se interessaram pela volta do atleta. A Juventus também sondou o jogador.

Próximo jogo do São Paulo

Jogo: O'Higgins x São Paulo

Competição: Copa Sul-Americana - Fase de Grupos (4ª Rodada)

Data: 07 de maio de 2026 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: El Teniente, em Rancagua (CHI)