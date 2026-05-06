Filho de Miranda assina primeiro contrato profissional no São Paulo

Lucas Miranda, filho do ex-zagueiro Miranda, assinou o primeiro contrato profissional da carreira, com o São Paulo. Aos 16 anos, o atleta firmou vínculo com multa de 100 milhões de euros (cerca de R$ 577.700.000) para clubes internacionais.
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Lucas é o primeiro jogador nascido em 2010 a se tornar profissional no clube paulista. Em abril deste ano, ele trabalhou com o elenco principal nos treinamentos sob o comando do treinador Roger Machado.
Seguindo a trajetória do pai, Lucas Miranda atua como zagueiro e está no Tricolor Paulista desde 2021. O defensor foi campeão do Mundial Sub-16, conhecido como Torneio de Montaigu, na França, com a Seleção Brasileira, sendo capitão da equipe.
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Passagem pela Europa e cidadania europeia
Nascido no Brasil, o atleta passou boa parte de sua infância na Europa, portanto possui cidadania europeia. Neste período, Lucas passou pela base de clubes como Atlético de Madrid e Inter de Milão.
Após seu desempenho no tricampeonato do torneio sub-16 com o Brasil, o filho do Miranda atraiu interesse de grandes clubes europeus. Inter de Milão e Atlético de Madrid se interessaram pela volta do atleta. A Juventus também sondou o jogador.
Próximo jogo do São Paulo
Jogo: O'Higgins x São Paulo
Competição: Copa Sul-Americana - Fase de Grupos (4ª Rodada)
Data: 07 de maio de 2026 (quinta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
Local: El Teniente, em Rancagua (CHI)