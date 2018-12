São Paulo anuncia Igor Vinícius como reforço para 2019

Na noite desta terça-feira, o São Paulo anunciou o primeiro reforço para a temporada 2019: Igor Vinícius. O lateral-direito, que foi um dos destaques da Ponte Preta nesta temporada, chega ao Tricolor por empréstimo de um ano, com opção de compra ao término deste período.

Revelado pelo Santos, onde teve destaque nas categorias de base, o jogador pertence ao Ituano e estava cedido ao clube campineiro. O atleta já realizou exames médicos no time paulista, conheceu a estrutura do Centro de Treinamento da Barra Funda e será integrado ao grupo no início da pré-temporada.

Igor Vinícius foi um dos grandes destaques na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B deste ano, com seis assistências, sendo o quarto maior assistente do torneio.

Presente em 30 dos 38 jogos da Ponte Preta na competição, o lateral fez parte da campanha que quase resultou no acesso da equipe campineira à elite do futebol brasileiro. O clube acabou no quinto lugar, com 60 pontos, mesma pontuação do CSA, que subiu, porém com menos vitórias.

O jogador chega para suprir uma das maiores carências do elenco são-paulino. Atualmente, o técnico André Jardine conta com Bruno Peres, lesionado, e Tuta, recém-promovido da base. Por isso, muitas vezes o volante Araruna, outro garoto, acaba improvisado no setor.