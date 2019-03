Caos no São Paulo: relembre confusões que agitaram os bastidores do clube

O atrito entre Vagner Mancini e Jean é apenas mais um dos vários episódios polêmicos da história recente do São Paulo. As desavenças e troca de farpas entre membros do clube extrapolam as quatro linhas e envolvem até dirigentes da alta cúpula tricolor.

Abaixo, a Gazeta Esportiva relembra casos em que os bastidores do São Paulo entraram em ebulição justamente em momentos complicados para o time dentro de campo.

AIDAR X ATAÍDE

Em outubro de 2015, num hotel na Zona Sul da capital paulista, o então presidente Carlos Miguel Aidar e o vice de futebol Ataíde Gil Guerreiro discutiram de forma acalorada. Divergentes em diversos assuntos do cotidiano tricolor, entre os quais o sucessor do técnico Juan Carlos Osorio e a polêmica contratação do zagueiro Iago Maidana, os dirigentes chegaram às vias de fato, com o mandatário sendo agredido fisicamente.

QUEDA DE AIDAR

Acusado de corrupção por Ataíde, Aidar renunciou em 13 de outubro de 2015. Em seu lugar assumiu Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, então presidente do Conselho Deliberativo. O novo mandatário cumpriu o mandato tampão até dezembro de 2017, mas venceu as eleições de abril daquele ano e exercerá o cargo até o fim de 2020.

GRAVAÇÃO COMPROMETEDORA

Dois meses depois do entrevero, trecho de uma gravação feita por Ataíde sem conhecimento de Aidar mostrou que o ex-mandatário tentou desviar comissão pela contratação do jogador Gustavo, da Portuguesa, para reparti-la com o vice de futebol. Os dois acabaram expulsos do Conselho Deliberativo após denúncia do Comitê de Ética.

LECO X NATEL

Em setembro de 2016, o vice-presidente Roberto Natel entregou o cargo por divergências com Leco. Na época especulava-se a possibilidade de Natel se candidatar a presidente. Isso, porém, não aconteceu, e o cartola aceitou se unir ao atual mandatário na chapa que venceria o pleito de abril de 2017.

LECO X NATEL 2

Quase um ano depois da vitória nas eleições, Leco escancarou que a relação com Natel havia minguado novamente, dizendo que seu vice estaria “participando de ações no sentindo de desestabilizar a gestão”. Na última terça, foi a vez de Natel abrir fogo contra Leco. Em entrevista ao canal Bandsports, ele criticou a gestão do presidente e disse que o cargo deveria ser ocupado por alguém mais jovem. Atualmente, além de vice, Natel é membro do Conselho de Administração, mas vem se distanciando da alta cúpula tricolor.

LECO X CENI

Não satisfeito em arranjar inimigos na política, Leco entrou em atrito com um dos maiores ídolos da história do São Paulo. Contratado como técnico poucos meses antes da eleição de 2017, o ex-goleiro foi demitido em julho após o time entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao site ChuteiraFC, Leco disse que Ceni não se ajustou à situação do clube, apesar de ter todas as condições de trabalho oferecidas pela diretoria. Em suas redes sociais, o Mito rebateu e disse que “os canalhas também envelhecem”.

LECO X MAUAD

Em 2017, após um empate entre São Paulo e Corinthians no Morumbi, o conselheiro Pedro Mauad disse ter sofrido tentativa de agressão de Leco no salão nobre do estádio. No dia seguinte ao ocorrido, Mauad registrou boletim de ocorrência e prometeu entrar com uma representação contra o mandatário no Conselho Deliberativo. O caso, porém, não teve maiores consequências.

JEAN X SIDÃO

No ano seguinte, os bastidores ferveram também dentro de campo: Sidão e Jean entraram em uma “Guerra Fria”, através das redes sociais. Na derrota do São Paulo por 1 a 0 para o São Caetano, pelas quartas de final do Paulista, Sidão postou um vídeo no Instagram com seus melhores momentos. A postagem foi interpretada por muitos como uma indireta ao ex-colega, que falhou no jogo. Mas Jean não deixou barato e postou a seguinte frase: “Quem é mau caráter, sempre vai achar uma desculpa para tornar legítimas suas desculpas”. Após as indiretas, ambos tiveram uma conversa no CT para amenizar o clima.

JEAN X MANCINI

A polêmica mais recente no São Paulo também tem a ver com Jean. Reserva de Tiago Volpi, o goleiro deixou uma reunião entre elenco e comissão técnica na última segunda-feira, no campo do CT da Barra Funda, após ser apontado por Vagner Mancini como um dos culpados pela má fase do time. Jean entendeu ter sido criticado injustamente, deixou o papo mais cedo e, posteriormente, ficou de fora do treino. Nesta quarta, o arqueiro postou nas redes sociais texto detonando o técnico interino. Após o empate com o São Caetano, na última quarta-feira, Mancini desmentiu Jean e disse que sua conduta foi desrespeitosa com o clube.

‘BIQUINHO DE NENÊ’

Ao longo da temporada 2018, Nenê não escondeu a insatisfação com substituições e a reserva. No empate por 2 a 2 com o Flamengo, por exemplo, o meia deixou o Morumbi mais cedo e não atendeu a imprensa na zona mista. A atitude pegou mal nos bastidores, e o camisa 10 foi repreendido pela direção. O superintendente de relações institucionais Diego Lugano tentou minimizar o episódio e disse que o “biquinho” era algo feito corriqueiramente por Nenê nos clubes pelos quais passou.