Jean se incomoda em reunião e não participa de treino no São Paulo

O São Paulo atrasou em quase uma hora o treino da tarde desta segunda-feira. Enquanto a imprensa aguardava a liberação no estacionamento do CT da Barra Funda, o elenco teve uma reunião de cerca de 50 minutos com a comissão técnica.

O goleiro Jean se incomodou durante as cobranças do técnico interino Vagner Mancini, deixou a conversa mais cedo e não participou do treinamento. Internamente, o São Paulo irá avaliar a situação do atleta, que tem contrato com o clube até o final de 2022. Além de Tiago Volpi, Lucas Paes e Júnior foram os goleiros que participaram da atividade.

Jean foi comprado do Bahia no começo de 2018 por R$ 6 milhões. Apesar do alto investimento, ele ainda não teve uma sequência na meta tricolor, algo que era esperado para acontecer neste ano, após a saída de Sidão para o Goiás. O goleiro, no entanto, vem sendo preterido por Tiago Volpi desde o começo da atual temporada, na qual disputou apenas três partidas, contando com a Copa Flórida.

Os meias Hernanes e Nenê, que realizaram tratamento no Reffis, não presenciaram o bate-papo com o técnico interino Vagner Mancini e seus auxiliares. Assim como o diretor-executivo de futebol Raí e o superintendente de relações institucionais Diego Lugano, que cumpriram compromissos fora do CT.

Sob risco de eliminação na primeira fase do Campeonato Paulista, o São Paulo vem de derrota por 1 a 0 para o rival Palmeiras, no último sábado, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. Após o Choque-Rei, a torcida protestou e xingou o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

Às 21h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira, o São Paulo enfrenta o São Caetano no Estádio Anacleto Campanella. O time tricolor ocupa o segundo lugar do Grupo D, com 14 pontos, e só depende de si para se classificar às quartas de final. O Azulão tenta escapar do rebaixamento.

Para essa partida, Mancini não conta com Hernanes, diagnosticado com um estiramento na coxa esquerda, e Nenê, que se recupera de um trauma no joelho esquerdo. Assim como Arboleda, convocado pela seleção equatoriana para dois amistosos nos Estados Unidos. O volante Liziero, em transição após um entorse no tornozelo direito, também não deve jogar na quarta-feira.