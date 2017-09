Conselheiro faz B.O. e promete ação contra Leco no São Paulo

Não bastasse a dificuldade da equipe, o clima político do São Paulo segue em ebulição. O conselheiro Pedro Mauad registrou na tarde desta segunda-feira Boletim de Ocorrência contra o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva. Ele reclama de uma suposta agressão de Leco, após o Majestoso do último domingo, que terminou empatado por 1 a 1, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Em contato com a Gazeta Esportiva, Mauad informou que, em reunião realizada com outros conselheiros nesta tarde, decidiu que entrará com uma representação no Conselho Deliberativo contra Leco, o que pode, em último caso, culminar no afastamento do mandatário.

Para isso, o Comitê de Ética do clube teria que julgar a denúncia como procedente, antes de o caso ser levado à votação do Conselho, composto por 240 membros. O trâmite, contudo, é lento e pode terminar entre o fim deste ano e o começo de 2018.

O procedimento é parecido àquele em que terminou na expulsão de Carlos Miguel Aidar e Ataíde Gil Guerreiro do quadro de conselheiros, em abril do ano passado, em razão do episódio em que o segundo agrediu o primeiro com um soco em um hotel em São Paulo, em outubro de 2015.

A confusão deste domingo ocorreu no salão nobre do Morumbi, logo após o clássico. Mauad alega que sofreu agressão após abordar Leco para cumprimentá-lo. O mandatário teria agarrado a gola da camisa do conselheiro, que ainda aponta participação do filho do dirigente no caso.

No B.O., Mauad diz que ouviu do presidente as seguintes ofensas: “filho da p…”, “vai tomar no…” e “você vai pagar caro”. O conselheiro também ressalta que não sofreu agressões corporais. Foram registrados como testemunhas o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Abranche Pupo Barboza, apoiador de Leco, e o conselheiro Paulo Eduardo Mutti. Serão pedidos no inquérito vídeos do salão nobre.

A relação de Mauad e Leco não é turbulenta de hoje. Em julho, o conselheiro postou no Facebook uma foto de um encontro entre Leco e Ataíde em um restaurante. Douglas Schwartzmann, que foi diretor de marketing na gestão Aidar, sugeriu nos comentários que ambos estavam dividindo lucros do clube. Diante disso, Leco entrou com uma representação no Conselho contra Mauad.

O episódio de domingo foi outra ação polêmica de Leco no último final de semana. No sábado, véspera do Majestoso, o site Chuteirafc publicou entrevista em que o mandatário disse que Rogério Ceni estava com a imagem desgastada no clube. Ainda afirmou que dificilmente Jucilei renovará com o São Paulo ao final do empréstimo, em dezembro. A entrevista não foi bem digerida por opositores, que estão ampliando cada vez mais o cerco ao presidente, cujo mandato vai até dezembro de 2020.