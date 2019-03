Mancini rebate Jean e diz que acusação do goleiro é mentirosa

A guerra entre o técnico do São Paulo, Vagner Mancini e o goleiro Jean parece estar realmente travada. Na tarde desta quarta-feira, o jogador pediu desculpas para a torcida e detonou o comandante, dizendo que o treinador o tratava de forma diferente em relação aos outros jogadores.

Em entrevista à ESPN Brasil, Mancini rebateu a declaração de Jean. Porém, prometeu que comentará o caso depois do duelo decisivo diante do São Caetano, nesta noite no ABC Paulista “Vou falar sobre essa acusação mentirosa somente após o jogo de hoje”, afirmou o técnico.

O Tricolor do Morumbi precisa de uma vitória para se classificar sem depender do resultado entre Oeste e Mirassol, em Barueri. Caso perca e seja eliminado do Campeonato Paulista, o São Paulo ficará aproximadamente 40 dias sem entrar em campo, pois só voltará a jogar no Campeonato Brasileiro.

São Caetano e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Anacleto Campanella, em jogo decisivo pelo Paulistão.

