Atuações do São Paulo: apenas Luciano se salva em derrota para o Vasco

O São Paulo perdeu de virada para o Vasco da Gama por 2 a 1 na noite deste sábado, em São Januário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de sair na frente, a equipe teve atuação abaixo, e apenas Luciano, autor do gol tricolor, se destacou positivamente.

O atacante foi o principal nome do time. Ao aproveitar o rebote de Calleri aos 10 minutos do primeiro tempo, marcou o único gol do Tricolor e foi a principal referência ofensiva. Além da finalização decisiva, somou 34 ações com a bola nos 80 minutos em que esteve em campo.

Jonathan Calleri, que participou da jogada do gol, teve desempenho regular. Apesar da presença constante no ataque, cometeu o pênalti que originou o empate do time carioca.

Entre os demais, apenas Sabino teve participação consistente. O restante do sistema defensivo ficou abaixo, especialmente Alan Franco, advertido com o terceiro cartão amarelo e suspenso, e o goleiro Rafael, que "aceitou" o fraco pênalti cobrado por Puma Rodríguez.

Veja as notas dos jogadores do São Paulo:

Situação da tabela

Com o resultado, o São Paulo está a dois jogos sem vencer no Brasileirão. O Tricolor ficou com 20 pontos e e caiu para a quarta posição do Brasileirão, com seis unidades atrás do Palmeiras, atual líder, e a mesma quantidade de tentos do Flamengo e do Fluminense, segundo e terceiro colocados, respectivamente. A equipe ainda pode sair do G4 nesta rodada, caso o Athletico-PR vença o Palmeiras neste domingo.

Próximos jogos do São Paulo

Jogo: São Paulo x Juventude

São Paulo x Juventude Competição : Copa do Brasil (quinta fase)

: Copa do Brasil (quinta fase) Data e horário : 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)

: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Jogo: São Paulo x Mirassol

São Paulo x Mirassol Competição : Brasileirão (13ª rodada)

: Brasileirão (13ª rodada) Data e horário : 25 de abril de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

: 25 de abril de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP).

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