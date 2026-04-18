Alan Franco leva terceiro amarelo e desfalca São Paulo contra o Mirassol

O São Paulo terá um desfalque importante na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Alan Franco recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Vasco, neste sábado, em São Januário, e irá desfalcar o Tricolor diante do Mirassol.

Alan Franco recebeu o cartão aos 28 minutos do segundo tempo. O zagueiro cometeu uma falta dura em Spinelli na intermediária, interrompendo um possível contra-ataque. O árbitro da partida, Sávio Pereira Sampaio, decidiu aplicar amarelo ao defensor, que estava pendurado.

Assim, o defensor não estará disponível para enfrentar o Mirassol, no próximo sábado, no Morumbis. Porém, Roger Machado conta com o retorno de Rafael Tolói, principal zagueiro tricolor e que deve retomar a titularidade após ter cumprido a suspensão nesta rodada.

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