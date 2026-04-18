São Paulo e Vasco têm retrospecto equilibrado em duelos recentes em São Januário

Vasco e São Paulo entram em campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 11 jogos, as equipes tem mostrado equilíbrio, sem que nenhum dos times consiga se sobressair.

No período entre outubro de 2012 e novembro de 2025, Vasco e São Paulo se enfrentaram 11 vezes em São Januário. Cada time venceu quatro vezes e os outros três duelos terminaram empatados.

O último encontro no estádio do Gigante da Colina ocorreu no dia 2 de novembro de 2025, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o São Paulo venceu o Vasco por 2 a 0, com gols de Lucas Moura e Luiz Gustavo.

Entre esses 11 jogos, Vasco e São Paulo também tiveram um duelo de mata-mata. Em 2015, os times se enfrentaram pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil e, apesar do empate em 1 a 1, a vitória do Tricolor por 3 a 0 na ida garantiu a vaga na semifinal da competição.

Histórico geral

O equilíbrio permanece no histórico geral do duelo. Segundo o Ogol, site especializado em números do futebol, Vasco e São Paulo se enfrentaram 103 vezes, com ligeira vantagem do São Paulo. Foram 38 vitórias do Tricolor, 37 triunfos do Gigante da Colina e 28 empates.

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