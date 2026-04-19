Roger evita culpar arbitragem e aponta "instabilidade" na derrota do São Paulo

O técnico Roger Machado avaliou a derrota por 2 a 1 para o Vasco da Gama, na noite deste sábado, e evitou atribuir o resultado à arbitragem. O comandante reconheceu uma atuação irregular da equipe ao longo da partida.

"Eu não vi a imagem ainda. Mas, já vi circustâncias parecidas e podia ter sido marcado uma infração no início da jogada. Porém, nossa derrota não passou pela arbitragem e, sim, pela nossa instabilidade em campo", disse, após o confronto.

O São Paulo abriu o placar aos 10 minutos, com Luciano, e teve um primeiro tempo em que conseguiu limitar as ações ofensivas do adversário. Na etapa final, porém, a equipe perdeu controle do jogo e passou a sofrer maior pressão.

Com gols de Gómez e Puma Rodríguez, o Vasco conseguiu a virada em São Januário. Roger também comentou o comportamento tático da equipe, destacando a dificuldade em conter as investidas pelos lados no segundo tempo.

"A gente preparou o time sabendo que o Vasco é o time que mais cruza bolas no campeonato. No primeiro tempo, conseguimos neutralizar boa parte das jogadas, sendo com uma dobra ou com mais jogadores na área", afirmou.

"Mas, no segundo tempo, com um ponta a mais em campo, tivemos dificuldade. Os dois gols saíram de uma forma parecida", concluiu.

Situação da tabela

Com o resultado, o São Paulo está a dois jogos sem vencer no Brasileirão. O Tricolor ficou com 20 pontos e e caiu para a quarta posição do Brasileirão, com seis unidades atrás do Palmeiras, atual líder, e a mesma quantidade de tentos do Flamengo e do Fluminense, segundo e terceiro colocados, respectivamente. A equipe ainda pode sair do G4 nesta rodada, caso o Athletico-PR vença o Palmeiras neste domingo.

Próximos jogos do São Paulo

Jogo: São Paulo x Juventude

São Paulo x Juventude Competição : Copa do Brasil (quinta fase)

: Copa do Brasil (quinta fase) Data e horário : 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)

: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Jogo: São Paulo x Mirassol

São Paulo x Mirassol Competição : Brasileirão (13ª rodada)

: Brasileirão (13ª rodada) Data e horário : 25 de abril de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

: 25 de abril de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP).

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