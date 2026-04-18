São Paulo sofre virada do Vasco e pode deixar G4 do Brasileiro

O São Paulo tropeçou novamente no Campeonato Brasileiro. O Tricolor perdeu de virada para o Vasco por 2 a 1 na noite deste sábado, em São Januário, pela 12ª rodada do torneio nacional. Luciano abriu o placar, mas Puma Rodríguez e Andrés Gómez fizeram os gols da vitória vascaína.
Situação da tabela
Com o resultado, o São Paulo está a dois jogos sem vencer no Brasileirão. O Tricolor ficou com 20 pontos e e caiu para a quarta posição do Brasileirão, com seis unidades atrás do Palmeiras, atual líder, e a mesma quantidade de tentos do Flamengo e do Fluminense, segundo e terceiro colocados, respectivamente. A equipe ainda pode sair do G4 nesta rodada, caso o Athletico-PR vença o Palmeiras neste domingo.
Do outro lado, o Vasco da Gama encerrou a sequência de cinco jogos sem vitória, considerando todas as competições. No Brasileirão, o time subiu para a nona posição, com 16 pontos.
📋 Resumo do jogo
⚫⚪⚫ VASCO 2 x 1 SÃO PAULO 🔴⚫⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)
🏟️ Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: às 18h30 (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: nenhum (Vasco); Cédric Soares e Alan Franco (São Paulo)
🟥 Cartões vermelhos: nenhum.
Arbitragem
- Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)
- Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Gols
- ⚽ Luciano, aos 10' do 1ºT (São Paulo)
- ⚽ Pumita Rodríguez, aos 25' do 2ºT (Vasco)
- ⚽ Andrés Gómez, aos 42' do 2ºT (Vasco)
⚫⚪⚫ Vasco da Gama
Léo Jardim; Paulo Henrique (Pumita Rodríguez), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros (Hugo Moura), Thiago Mendes, Tchê Tchê (Adson) e Johan Rojas (Brenner); Andrés Gómez e David (Spinelli).
Técnico: Renato Gaúcho
🔴⚫⚪ São Paulo
Rafael; Cédric Soares (Maik), Sabino, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Danielzinho (Negrucci) e Bobadilla; Artur, Lucca (Tetê), Luciano (Tapia) e Calleri.
Técnico: Roger Machado
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
O Vasco aproveitou o fator casa e começou o jogo melhor. Apesar de manter a posse e criar chances, sofreu um grande contra-ataque são-paulino, aos 10 minutos. Iniciado em lançamento de Rafael, Calleri aproveitou erro de Cuiabano, venceu Robert Renan e chutou cruzado. Léo Jardim apenas espalmou e, no rebote, Luciano aproveitou o gol aberto e bateu para abrir o placar.
Após o gol são-paulino, o Vasco continuou mais incisivo no restante do primeiro tempo. A melhor chance do Gigante da Colina foi aos 27 minutos, quando Andrés Gómez recebeu passe de Rojas e bateu cruzado, mas a bola bateu na trave. Na reta final da etapa inicial, a defesa do São Paulo suportou a pressão carioca e foi para o intervalo com vantagem.
Segundo tempo
No retorno do intervalo, o São Paulo assumiu o controle do jogo. Aos 10 minutos, a equipe quase ampliou o marcador: Lucca fez boa jogada individual e cruzou para Calleri, que bateu forte, mas parou em Cuiabano, que tirou a bola em cima da linha e evitou o segundo gol da equipe de Roger Machado.
O Vasco levou perigo aos 23 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Spinelli finalizou forte, parou em grande defesa de Rafael e ainda desperdiçou o rebote com o gol aberto. Na sequência, após reclamação dos jogadores, o VAR revisou o lance e assinalou pênalti para os cariocas por toque de mão de Calleri, após cabeceio de Puma Rodríguez. Na cobrança, Puma Rodríguez bateu no canto, Rafael chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol de empate do Vasco.
O Gigante da Colina continuou pressionando e conseguiu chegar ao gol da vitória aos 42 minutos da etapa final. Em bate e rebate na área, Adson arriscou de longe, a bola bateu em Brenner e sobrou para Andrés Gómez, que bateu forte e balançou as redes.
Próximos jogos
Vasco da Gama
- Jogo: Paysandu x Vasco
- Competição: Copa do Brasil (quinta fase)
- Data e horário: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Mangueirão, em Belém (PA)
São Paulo
- Jogo: São Paulo x Juventude
- Competição: Copa do Brasil (quinta fase)
- Data e horário: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)
- Local: Morumbis, em São Paulo (SP).
