Calleri critica postura do São Paulo e pede desculpas após derrota para o Vasco

O São Paulo perdeu para o Vasco de virada, por 2 a 1, na noite deste sábado. O atacante Jonathan Calleri, um dos líderes do elenco, pediu desculpas à torcida após o resultado e criticou a postura da equipe durante a partida.

"Começamos bem o jogo, fizemos o gol cedo, mas ficamos recuando cada vez mais. Ficamos atrás, ficamos levando o rival cada vez mais perto do nosso gol", disse Calleri, em entrevista ao Prime Video.

O Tricolor abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo. Após lançamento de Rafael, Calleri finalizou, parou em Léo Jardim e, no rebote, Luciano marcou.

Depois disso, o Vasco assumiu o controle do jogo. A equipe pressionou e chegou ao empate na metade do segundo tempo, em pênalti cometido por Calleri. O argentino tocou com o braço na bola durante cobrança de escanteio.

"Um pênalti que pegou na minha mão, não vi. É inevitável que quando você traz o time deles na área, eles ficam perto de fazer o gol. É um erro nosso recuar tanto, jogamos algo totalmente diferente do que o treinador treina na semana", continuou.

"Perdi (um gol), depois a gente tomou dois. Saio com uma derrota muito furiosa. Não é como a gente quer jogar, o treinador havia feito outro planejamento de jogo e a gente ficou recuando tanto, que inevitavelmente, tomamos dois gols", completou.

O resultado aumenta a pressão sobre o técnico Roger Machado, que chegou ao clube em março. Em dez jogos no comando, soma cinco vitórias, um empate e quatro derrotas.

Reclamações válidas

Por fim, Calleri reconheceu as críticas da torcida e voltou a pedir desculpas pelo desempenho da equipe.

"O torcedor está certo em reclamar da gente pelo que a gente entregou hoje. Não conseguimos ter muito a bola e não tivemos muitas chances de gol. E aí, é como falei. Quando chegam 30 ou 40 vezes perto do gol, tem mais probabilidade de passar. Pedimos desculpas ao torcedor", concluiu.

Situação da tabela

Com o resultado, o São Paulo está a dois jogos sem vencer no Brasileirão. O Tricolor ficou com 20 pontos e e caiu para a quarta posição do Brasileirão, com seis unidades atrás do Palmeiras, atual líder, e a mesma quantidade de tentos do Flamengo e do Fluminense, segundo e terceiro colocados, respectivamente. A equipe ainda pode sair do G4 nesta rodada, caso o Athletico-PR vença o Palmeiras neste domingo.

Próximos jogos do São Paulo

Jogo: São Paulo x Juventude

São Paulo x Juventude Competição : Copa do Brasil (quinta fase)

: Copa do Brasil (quinta fase) Data e horário : 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)

: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Jogo: São Paulo x Mirassol

São Paulo x Mirassol Competição : Brasileirão (13ª rodada)

: Brasileirão (13ª rodada) Data e horário : 25 de abril de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

: 25 de abril de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP).

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