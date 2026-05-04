Arboleda reaparece após um mês de sumiço e deve deixar o São Paulo

Desaparecido há um mês, Arboleda voltou a se apresentar ao São Paulo nesta segunda-feira. O equatoriano marcou presença no SuperCT e participou de uma reunião junto a Rafinha e Rui Costa para definir quais seriam as providências tomadas pelo clube sobre o sumiço do zagueiro, que não permanecerá no clube.

Apesar da saída certa, ainda não se sabe se Arboleda terá o seu contrato rescindido, ou se o São Paulo irá segurar o jogador para tentar uma venda na janela do meio do ano.

Caso o clube decida esperar uma proposta, o zagueiro seria reintegrado aos treinamentos em horários separados do restante do elenco para reunir condições físicas novamente.

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Caso Arboleda

Arboleda era esperado na concentração junto ao elenco para o duelo diante do Cruzeiro no último dia 4 de abril. No entanto, ele simplesmente não se apresentou devido a uma viagem feita ao Equador um dia antes da partida, sem aviso prévio ou qualquer tipo de comunicado ao clube.

O clube não confirmou o paradeiro do atleta de imediato, uma vez que ele não respondeu às tentativas de contato do Tricolor. A localização do jogador foi atestada apenas no dia seguinte.

O zagueiro chegou a ser notificado pelo São Paulo, mas voltou a se apresentar apenas nesta segunda, exatamente um mês depois de seu sumiço.

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Jogo: O'Higgins x São Paulo

O'Higgins x São Paulo Data e horário: 07 de maio de 2026 (quinta-feira) | 19h (de Brasília)

07 de maio de 2026 (quinta-feira) | 19h (de Brasília) Competição: Copa Sul-Americana

Copa Sul-Americana Local: Estádio El Teniente



