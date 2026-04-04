Arboleda não se apresenta com elenco e é cortado de São Paulo x Cruzeiro; entenda

O zagueiro Arboleda não esteve junto aos demais companheiros de São Paulo à concentração para o jogo contra o Cruzeiro. O defensor deveria ter se apresentado às 12h (de Brasília), no SuperCT, mas não o fez e foi cortado da lista de relacionados para a partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Internamente, o São Paulo ouviu que Arboleda teria viajado ao Equador, às pressas, na madrugada deste sábado. O clube, porém, não tem confirmação oficial sobre o paradeiro do atleta, uma vez que tentou contato e não recebeu retorno.

O São Paulo também buscou informações junto aos representantes e familiares de Arboleda. Contudo, eles também não obtiveram resposta ao tentar contatar o jogador.

Em coletiva de imprensa, o técnico Roger Machado foi questionado sobre a situação, mas desconversou e deixou a situação nas mãos da diretoria tricolor, chefiada pelo presidente Harry Massis.

"Na verdade, temos pouco a falar. Ele estava relacionado, não veio e foi cortado. A partir daí, direcionamos o caso para a direção. Nos preocupamos, porque a princípio não sabíamos o que tinha ocorrido. Mas agora aguardamos. Foge das minhas mãos", afirmou o treinador.

🇾🇪 O Tricolor está escalado! ⚽️ São Paulo x Cruzeiro

🏟️ MorumBIS

⏰ 18h30

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A informação sobre a ausência de Arboleda foi divulgada inicialmente pelo jornalista Gabriel Sá e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Em fevereiro, vale lembrar, o defensor já havia sido liberado para resolver problemas particulares no Equador. A decisão, porém, tinha anuência da comissão técnica de Hernán Crespo e da diretoria.

Arboleda começou a temporada como titular do São Paulo, mas perdeu espaço com a chegada do técnico Roger Machado. Na atual temporada, o equatoriano soma 11 jogos, sendo oito como titular, e uma assistência.

Sem Arboleda, portanto, o São Paulo recebe o Cruzeiro logo mais neste sábado. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela décima rodada do Brasileirão.

Próximos jogos do São Paulo

Boston River-URU x São Paulo (primeira rodada da Sul-Americana)

Data e horário: 07/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

Vitória x São Paulo (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 11/04 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)