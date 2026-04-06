São Paulo notifica Arboleda e dá prazo para esclarecimentos após sumiço

Após declarações do diretor de futebol Rui Costa se posicionando contra a postura de Arboleda nesta segunda-feira, o São Paulo informou nesta tarde que enviou uma notificação ao zagueiro equatoriano, que concede ao atleta o prazo de 24 horas para justificar o sumiço das atividades do clube e regularizar sua situação profissional.

NOTA OFICIAL - ARBOLEDA O São Paulo Futebol Clube informa que adotou todas as medidas cabíveis e encaminhou hoje uma notificação formal ao atleta Robert Abel Arboleda Escobar, que não comparece aos compromissos profissionais desde o último sábado (04), concedendo o prazo de 24… pic.twitter.com/4jaMHBdgUF — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 6, 2026

Caso Arboleda

Arboleda deveria ter se apresentado às 12h (de Brasília) do último sábado no SuperCT para a concentração do São Paulo antes de enfrentar o Cruzeiro, mas não o fez e foi cortado da lista de relacionados para a partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Internamente, o São Paulo ouviu que Arboleda teria viajado ao Equador, às pressas, pela madrugada. O clube, porém, não teve nenhuma confirmação oficial sobre o paradeiro do atleta, uma vez que tentou contato e não recebeu nenhum retorno.

O São Paulo também buscou informações junto aos representantes e familiares de Arboleda. Contudo, eles também não obtiveram resposta ao tentar contatar o jogador, que agora recebeu um "ultimato" para prestar esclarecimentos ao clube.

Próximos jogos do São Paulo

Boston River-URU x São Paulo (primeira rodada da Sul-Americana)

(primeira rodada da Sul-Americana) Data e horário: 07/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)