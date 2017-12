Santos cogita oferecer troca de Victor Ferraz por Hudson com o São Paulo

O Santos tem interesse em contar com Hudson na próxima temporada. E para trazer o volante, que pertence ao São Paulo e não chegou a um acordo para ficar no Cruzeiro, o Peixe estuda oferecer Victor Ferraz em troca.

O lateral-direito foi indicado pelo técnico Dorival Júnior no fim de novembro. Na época, o tricolor cogitou fazer uma investida, mas foi ‘vetado’ pelo presidente do alvinegro Modesto Roma Júnior. Porém, o novo mandatário José Carlos Peres não descarta a possibilidade de negociar o camisa 4.

Hudson, por sua vez, é visto com bons olhos pelo diretor executivo do Santos, Gustavo Vieira. O problema é que o Cruzeiro tem prioridade na compra do volante até o dia 31 de dezembro. Sendo assim, o Peixe precisará esperar o prazo acabar para iniciar as tratativas com o São Paulo.

O contrato do atleta com o Tricolor do Morumbi vai até o fim de 2019. Mesmo sendo volante de origem, ele também pode atuar como lateral-direito, suprindo a ausência de Ferraz.

Dorival Júnior cogita utilizar Hudson na próxima temporada, mas não irá se opor se o Santos oferecer o camisa 4 em troca. O lateral trabalhou com o treinador são-paulino por dois anos, entre 2015 e 2017. No período, o santista consolidou-se como um dos melhores do Brasil na posição.

Nesta temporada, porém, ele caiu de rendimento, convivendo com críticas de parte da torcida e até de alguns dirigentes do clube de Vila Belmiro. Assim como Hudson, Ferraz tem contrato com o Peixe até dezembro de 2019.