Santos resolve impasse e renova com Robinho Jr. até 2031

Nesta sexta-feira, o Santos resolveu o entrave contratual e anunciou a renovação com Robinho Jr. O vínculo do jovem de 18 anos, que era válido somente até a próxima temporada, foi estendido até 30 de março de 2031.

“Felicidade imensa. Acho que todo mundo sabe do amor que eu tenho por esse clube. Nasci aqui e sou santista desde sempre. E manter esse vínculo com o clube por muito mais tempo é gratificante demais, fico muito feliz”, disse o camisa 7 do Peixe.

ROBINHO JR DE CONTRATO RENOVADO! 7️⃣ Valorizando mais uma revelação das categorias de base, o Santos FC renovou o contrato com o atacante Robinho Jr até março de 2031! O #MeninoDaVila de 18 anos integra o elenco profissional desde o ano passado e seguirá escrevendo sua história… pic.twitter.com/frmduibgEL — Santos FC (@SantosFC) April 17, 2026



Entrave resolvido

Antes de ser demitido, Vojvoda chegou a 'descer' Robinho para o sub-20, na tentativa de dar ritmo de jogo ao atleta de 18 anos. A princípio, ele atuaria em um jogo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O jovem até apareceu na arte pré-jogo, mas acabou nem sendo relacionado.

O estafe do Menino da Vila pediu que ele não atuasse, devido ao impasse envolvendo sua renovação contratual. A diretoria presidida por Marcelo Teixeira negociava a extensão do vínculo com o estafe do garoto há mais de um mês, e agora o problema foi resolvido.

Robinho Jr. pelo Santos

Promovido ao profissional em 2025, Robinho Jr. soma 24 partidas e uma assistência pelo Santos. Sempre visto com bons olhos pela torcida, o atacante entrou em campo apenas oito vezes na atual temporada.

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