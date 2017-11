Por indicação de Dorival, São Paulo mostra interesse em Ferraz, do Santos

O São Paulo está interessado na contratação do lateral-direito Victor Ferraz, do Santos, para a próxima temporada. O jogador foi indicado pelo técnico Dorival Júnior e a diretoria tricolor pretende fazer uma investida nas próximas semanas.

“Indiquei ele (Ferraz) como fiz com outros jogadores. Tem muitos nomes que estamos discutindo internamente. Eu passei vários de cada posição para a diretoria. É um fato normal isso”, explicou Dorival em contato exclusivo com a Gazeta Esportiva. A informação do interesse foi publicada inicialmente no blog do jornalista Alexandre Praetzel.

O camisa 4 do Peixe trabalhou com o treinador são-paulino por dois anos, entre 2015 e 2017. No período, Ferraz consolidou-se como um dos melhores laterais do Brasil. Nesta temporada, porém, o jogador caiu de rendimento, convivendo com críticas de parte da torcida e até de alguns dirigentes do clube de Vila Belmiro.

Como tem contrato com o Peixe até dezembro de 2019, o Tricolor vê um empréstimo como a melhor possibilidade de negócio. Porém, a equipe do Morumbi só deve fazer um contato oficial sobre Ferraz após eleições presidenciais do Santos, que acontecem no dia 9 de dezembro.

A boa relação do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, com o mandatário santista Modesto Roma Júnior, é vista como um ‘trunfo’ no São Paulo.