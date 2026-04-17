Retrospecto positivo de Cuca é trunfo para Santos vencer o Fluminense

Buscando a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, o Santos tem um compromisso contra o Fluminense neste domingo, pela 12ª rodada do Brasileirão. Sob o comando de Cuca, o Alvinegro Praiano tentará voltar a vencer o Tricolor das Laranjeiras pela primeira vez em cinco anos. O técnico do Peixe, inclusive, tem um retrospecto positivo contra o time carioca.

Cuca já enfrentou o Fluminense em 42 oportunidades, por 12 equipes diferentes. O comandante soma ampla vantagem, com 23 vitórias, 12 empates e sete derrotas, registrando um aproveitamento de 64,2%.

Pelo Santos, Cuca perde essa dominância, apresentando uma queda em seus números. Somando todas as suas passagens, o treinador enfrentou o Fluminense em quatro ocasiões, com uma vitória, dois empates e uma derrota.

Triunfos eliminatórios

No entanto, ao longo de sua carreira, Cuca levou a melhor contra o Fluminense não apenas nos confrontos gerais. O técnico enfrentou o Tricolor das Laranjeiras quatro vezes em duelos eliminatórios, vencendo três: as quartas de final da Copa do Brasil de 2021, pelo Atlético-MG, a semifinal do Campeonato Carioca de 2009, pelo Flamengo, e a final do Campeonato Carioca de 2008, pelo Botafogo.

A única vez que Cuca levou a pior contra o Fluminense em um duelo eliminatório foi em 2006, pela primeira fase da Sul-Americana, também pelo Botafogo. Apesar de somar dois empates contra a equipe, foi eliminado nos pênaltis.

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