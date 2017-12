Modesto garante reposição de ídolo e rejeita saída de Ferraz para São Paulo

A perda de Lucas Lima para o rival Palmeiras não prejudicará o Santos. É o que garantiu o presidente do clube, Modesto Roma Júnior, em evento de direito desportivo na Federação Paulista de Futebol realizado nesta terça-feira.

“De jogador importante, perdemos o Lucas Lima e essa peça será reposta”, disse o presidente do Peixe – o atacante Robinho, do Atlético-MG, seria o grande alvo santista. “Já temos algo conversado, mas vamos esperar dia 10, não podemos fazer nada sem um mandato”. emendou o dirigente, que ainda negou ter ficado com alguma rusga em relação ao Palmeiras, nova casa do meia.

O presidente também comentou sobre o atacante Gilberto, liberado pelo São Paulo na última terça-feira, negando qualquer interesse no jogador. “Não temos conversado sobre isso”. O Santos poderia ir ao mercado em busca de um atacante, mas o dirigente assegura que as conversas para renovação com Ricardo Oliveira estão “bem encaminhadas”.

Por fim, Modesto Roma admitiu contato com o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, sobre a situação do lateral direito Victor Ferraz. O Peixe rejeita liberar o jogador para o rival do Morumbi.