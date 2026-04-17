Neymar em campo e ausência de Rony marcam treino aberto do Santos

O Santos abriu as portas do CT Rei Pelé à imprensa na manhã desta sexta-feira e deu sequência à preparação para encarar o Fluminense. O treino aberto, realizado após a cobrança das organizadas ao elenco do Alvinegro Praiano, não deu indícios de uma possível escalação, mas contou com Neymar em campo e a ausência de Rony.

Como foi o treino?

Depois de treinar apenas na parte interna na última quinta-feira, o atacante Neymar foi a campo nesta sexta. O técnico Cuca organizou uma atividade técnica, sem dar pistas sobre a formação da equipe.

Além do retorno de Neymar, o Santos também contou com a presença de Lucas Veríssimo e Mayke, que já haviam treinado normalmente na última quinta-feira. O volante Gustavo Henrique foi preservado, realizando exercícios na academia do CT, mas não preocupa e deve enfrentar o Fluminense.

Por fim, o Santos deve ter dois desfalques por lesão. O meia Gabriel Menino segue na fisioterapia, tratando uma lesão no músculo posterior da coxa direita. A nova baixa é Rony, que sentiu dores no tornozelo direito no treino da última quarta-feira e ainda não conseguiu treinar.

Os dois lesionados se juntam ao lateral direito Escobar, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-MG e está suspenso para o duelo com o Fluminense.

Dessa forma, a provável escalação do Santos conta com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal; Willian Arão (Oliva), Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Moisés; Neymar e Gabriel Barbosa.

Situação da tabela

O Peixe é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, três a mais que o Cruzeiro. O time mineiro ocupa o 17° lugar, abrindo a zona de rebaixamento, com 10 pontos, um a menos que o Corinthians, primeiro time fora do Z4.

Próxima partida

Jogo: Santos x Fluminense

Santos x Fluminense Competição : Campeonato Brasileiro - 12ª rodada

: Campeonato Brasileiro - 12ª rodada Data e horário : 19 de abril de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

: 19 de abril de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

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