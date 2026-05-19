Presidente do Santos celebra convocação de Neymar: "Muito merecida"

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 marcou o retorno de Neymar à Amarelinha. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, celebrou a presença do camisa 10 do Peixe na lista final.

"A convocação do Neymar Jr. é muito merecida. Nunca tivemos dúvida de que o projeto daria resultado, porque sabíamos da vontade que ele tinha de voltar ao Santos, ser feliz jogando futebol na sua casa e de atuar em alto nível novamente", celebrou o presidente.

Segundo apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, Neymar retornou ao Alvinegro Praiano com o objetivo de disputar sua quarta Copa do Mundo. Em baixa no futebol saudita, o craque decidiu voltar ao futebol brasileiro buscando um ambiente no qual se sentisse "em casa".

Internamente, o Santos observou uma evolução física importante do atacante, além de comprometimento nos treinamentos. Apesar das recorrentes lesões, o esforço do atleta é visto como recompensado com a convocação.

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Neymar não teve números expressivos no início do ciclo para a Copa do Mundo, ainda na reta final de sua passagem pelo Paris Saint-Germain e defendendo o Al-Hilal. Até janeiro de 2025, o atacante havia disputado apenas 20 partidas, com seis gols e 10 assistências. Após retornar ao Santos, o camisa 10 voltou a atuar com maior regularidade e soma 45 jogos, 18 gols e nove assistências.

"A Seleção Brasileira precisa de um jogador do nível dele, e todos do clube estão muito felizes por ele ter alcançado esse objetivo", concluiu Marcelo Teixeira.

Primeiro jogador do Santos a disputar uma Copa do Mundo desde Robinho, em 2010, Neymar deve participar de seu último Mundial. Presente nas campanhas de 2014, 2018 e 2022, o atacante acumula 13 jogos em Copas do Mundo, com oito gols marcados e três assistências.

Detalhes dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Brasil x Marrocos (primeira rodada da fase de grupos)

Data e horário: 13/06 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA)

Brasil x Haiti (segunda rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Escócia x Brasil (terceira rodada da fase de grupos)

Data e horário: 19/06 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

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