Convocado, Neymar quebra jejum de jogadores do Santos em Copas

O Santos comemorou a convocação de Neymar à Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo, que quebra um jejum de representantes do clube no torneio. Nesta segunda-feira, Carlo Ancelotti confirmou a presença do astro entre os 26 jogadores que defenderão a Amarelinha na campanha em busca do hexacampeonato. Esta será a primeira vez que o camisa 10 atuará em uma Copa sendo atleta do Peixe.
"O Príncipe da Vila, Neymar Jr., será o representante do Santos FC na Copa do Mundo de 2026. O Menino da Vila disputará sua 4.ª edição da competição, a primeira vestindo o manto sagrado santista. Boa sorte ao Príncipe da Vila, a nação santista estará aqui torcendo por você e pelo tão sonhado hexacampeonato", publicou o clube.
Com a convocação, Neymar quebra um jejum de jogadores do Santos em Copas do Mundo. A última vez que o clube teve um representante no torneio foi em 2010, há 16 anos, quando Robinho foi convocado por Dunga, técnico da Seleção na ocasião. Ele também se tornou o 15º atleta do Santos a ser convocado pela Seleção para uma Copa do Mundo.
Desde seu retorno ao Santos em 2023, Neymar somou 45 jogos pelo clube com 18 gols marcados e nove assistências, totalizando 27 participações em gols.
Redenção?
Além da busca pelo hexacampeonato, a Copa de 2026 também representa uma oportunidade pessoal para o atacante. Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, Neymar tenta encerrar a carreira em alta e afastar a imagem de jogador que ficou abaixo das expectativas em grandes decisões internacionais.
Agora, na reta final da carreira, Neymar vê na Copa do Mundo a oportunidade definitiva para transformar a narrativa que marcou sua trajetória. Apesar do talento incontestável e dos números históricos, o atacante ainda convive com a imagem de um craque que ficou devendo, sobretudo por conta do patamar que poderia ter atingido.