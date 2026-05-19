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Luciano Juba sofre lesão na coxa e desfalca o Bahia no Brasileirão

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Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 19/05/2026 às 00:11

O Bahia comunicou, nesta segunda-feira, que Luciano Juba sofreu uma lesão na coxa esquerda. O lateral esquerdo teve uma contusão constatada no músculo reto femoral e é desfalque no time de Rogério Ceni nos próximos confrontos.

Juba foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo, após sentir dores durante o confronto contra o Grêmio, no último domingo.

O jogador não será submetido a um procedimento cirúrgico para corrigir o problema e já iniciou protocolo de tratamento conservador no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo.

As lesões musculares variam de acordo com a gravidade e o tempo de recuperação. Em casos mais leves, o retorno pode acontecer em cerca de uma semana, enquanto contusões moderadas podem afastar o atleta por até oito semanas.

Luciano Juba era um dos 55 nomes enviados por Carlo Ancelotti em sua pré-lista de convocados à Fifa e chegou a ser chamado pelo italiano para os amistosos diante Senegal e Tunísia, em novembro de 2025. Porém, o lateral ficou de fora da relação final anunciada nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro.

Na atual temporada, Juba realizou 20 partidas pelo Tricolor de Aço, totalizando oito gols e três assistências. O Bahia não informou um prazo para recuperação do jogador.

Próximo jogo do Bahia

  • Jogo: Coritiba x Bahia
  • Competição: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro
  • Data e hora: 25 de maio (segunda-feira), às 20h (de Brasília)
  • Local: Couto Pereira, em Curitiba

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