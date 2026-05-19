Luciano Juba sofre lesão na coxa e desfalca o Bahia no Brasileirão

O Bahia comunicou, nesta segunda-feira, que Luciano Juba sofreu uma lesão na coxa esquerda. O lateral esquerdo teve uma contusão constatada no músculo reto femoral e é desfalque no time de Rogério Ceni nos próximos confrontos.

Juba foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo, após sentir dores durante o confronto contra o Grêmio, no último domingo.

O jogador não será submetido a um procedimento cirúrgico para corrigir o problema e já iniciou protocolo de tratamento conservador no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo.

As lesões musculares variam de acordo com a gravidade e o tempo de recuperação. Em casos mais leves, o retorno pode acontecer em cerca de uma semana, enquanto contusões moderadas podem afastar o atleta por até oito semanas.

Luciano Juba era um dos 55 nomes enviados por Carlo Ancelotti em sua pré-lista de convocados à Fifa e chegou a ser chamado pelo italiano para os amistosos diante Senegal e Tunísia, em novembro de 2025. Porém, o lateral ficou de fora da relação final anunciada nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro.

Na atual temporada, Juba realizou 20 partidas pelo Tricolor de Aço, totalizando oito gols e três assistências. O Bahia não informou um prazo para recuperação do jogador.

Após exame de imagem realizado na tarde desta segunda-feira (18), foi confirmada uma lesão do músculo reto femoral da coxa esquerda do atleta Luciano Juba. Ele já iniciou protocolo de tratamento conservador no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo. pic.twitter.com/2FTknQzagD — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 19, 2026

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Jogo: Coritiba x Bahia

Coritiba x Bahia Competição: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

17ª rodada do Campeonato Brasileiro Data e hora: 25 de maio (segunda-feira), às 20h (de Brasília)

25 de maio (segunda-feira), às 20h (de Brasília) Local: Couto Pereira, em Curitiba

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