Com Neymar, Ancelotti anuncia convocação da Seleção para a Copa do Mundo; veja lista

A Seleção Brasileira está definida para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira, os 26 jogadores que irão representar a Amarelinha na busca pelo hexacampeonato mundial. A principal novidade é a presença de Neymar na lista.

Neymar não era convocado para defender a Seleção Brasileira desde outubro de 2023, quando foi titular na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, pelas Eliminatórias. Na oportunidade, o craque disputou 45 minutos, mas sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e saiu chorando de campo. Agora, terá a chance da "última dança" na Copa do Mundo.

O craque integrou todas as pré-listas de Carlo Ancelotti, mas ainda não havia sido convocado pelo italiano. O treinador nunca questionou a capacidade técnica do camisa 10 do Santos, mas exigia que ele estivesse em suas melhores condições físicas, e admitiu recentemente que o jogador "melhorou muito" no quesito.

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Outra novidade na lista foi a presença de Weverton, que hoje defende as cores do Grêmio. O jogador, que ainda não havia sido chamado por Ancelotti, assumiu a vaga de terceiro goleiro no lugar de outros dois atletas que vinham sendo cotados: Bento, do Al-Nassr, e Hugo Souza, do Corinthians.

Por fim, outros nomes que também chamaram a atenção foram o de Endrick, do Lyon, o jogador mais jovem a ser convocado para uma Copa do Mundo desde Ronaldo, em 1994, e de Rayan. O ex-atacante do Vasco foi chamado na última lista para os amistosos contra França e Croácia e pareceu ter agradado o mister.

Os atacantes Estêvão (lesão muscular de grau 4 na coxa direita) e Rodrygo (rompimentos do ligamento cruzado anterior do joelho direito e do menisco), e o zagueiro Éder Militão (ruptura do tendão do bíceps femoral na coxa direita) ficaram fora da lista por não reunirem condições físicas.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada em três países: Estados Unidos, México e Canadá. A principal competição do mundo tem início programado para o dia 11 de junho, com previsão de encerramento no dia 19 de julho.

O Brasil está no Grupo C do Mundial, ao lado de Escócia, Marrocos e Haiti. As duas melhores seleções de cada chave avançam ao mata-mata, assim como os oito melhores terceiros colocados no geral.

Veja a convocação da Seleção Brasileira para a Copa:

GOLEIROS

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahçe)

Weverton (Grêmio)

LATERAIS

Wesley (Roma)

Danilo (Flamengo)

Alex Sandro (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

ZAGUEIROS

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Ibañez (Ah-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

MEIO-CAMPISTAS

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Fabinho (Al-Ittihad)

Danilo Santos (Botafogo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

ATACANTES

Neymar (Santos)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Luiz Henrique (Zenit)

Endrick (Lyon)

Matheus Cunha (Manchester United)

Igor Thiago (Brentford)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Rayan (Bournemouth)

É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷 Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento. VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

Os jogos do Brasil

A Seleção Brasileira fará sua estreia contra o Marrocos no próximo dia 13 de junho, um sábado, a partir das 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA).

Depois, o Brasil encara o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), e fecha sua participação na fase de grupos contra a Escócia no dia 24 de junho, a partir das 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

"Foi muito difícil escolher esses 26 jogadores, porque a concorrência nesse país é muito alta. Falei na primeira coletiva que havia muita concorrência e é verdade. Sei perfeitamente que alguns jogadores que estiveram conosco não estarão contentes com essa lista. Sinto muito por isso, quero agradecer todos que estveram conosco esse ano, os que também não estiveram, e fizeram um esforço fantástico. Cremos que é um alista que pode desenvolver um futebol de qualidade para a Seleção, feito com espírito coletivo. Não é a lista perfeita, estou certo disso, mas tenho que dizer que não vai ganhar a Copa a equipe perfeita, porque não existe", afirmou Ancelotti antes da divulgação.

"Quem ganhará a Copa é o time mais resiliente, e é isso que queremos ser. Não tenho medo de dizer que podemos ganhar a Copa, porque sei que há uma expectativa muito alta, mas também há muita motivação, um aspecto muito importante. Recebi muitos conselhos [risos]. Jornalistas, influencers, jogadores, ex-jogadores de todas as partes do mundo. Agradeço a todos, mas tenho que dizer sinceramente que o trabalho feito para a comissão técnica foi muito bom, com competência, seriedade e com paixão também. Acho que tenho todas as informações possíveis para fazer uma lista com menos erros possíveis. Não quero ser arrogante e dizer que sou a pessoa mais indicada para tomar essa decisão, mas como disse, agradeço a todos pelos conselhos", completou.