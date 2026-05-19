Wembanyama brilha, e Spurs vence o Thunder na segunda prorrogação pela NBA

Nesta segunda-feira, o San Antonio Spurs venceu o Oklahoma City Thunder, no segundo tempo da prorrogação, por 122 a 115 e largou com vantagem nas finais da Conferência Oeste da NBA. As equipes se enfrentarão mais uma vez no Paycom Center, em Oklahoma, antes da troca do mando de quadra.

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Pelo lado do Spurs, Victor Wembanyama fez uma partida avassaladora, com 41 pontos e 23 rebotes. O francês acertou uma cesta do meio da quadra com 27 segundos restantes para empatar o jogo na prorrogação, onde fez 12 pontos. O novato Dylan Harper anotou 24 pontos e 11 rebotes.

Mesmo não sendo titular da equipe do Thunder, o armador Alex Caruso teve uma atuação memorável, com 31 pontos, seis deles na prorrogação, em 32 minutos. Além dele, Shai Gilgeous-Alexander, eleito na semana passada o melhor jogador da liga pela segunda temporada consecutiva, fez 24 pontos e deu 12 assistências.

Próximo jogo

Agora, as equipes se enfrentarão pelo jogo 2 da final da Conferência Oeste da NBA na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), novamente em Oklahoma.