Lateral esquerdo Jorge admite: “Não vou dizer que estou 100% bem”

Apresentado oficialmente na última sexta-feira, o lateral esquerdo Jorge não está em condições físicas ideais. Quem admitiu isso foi o próprio jogador, em sua primeira entrevista coletiva como atleta do Santos. “A parte física estou bem, mas não vou dizer que estou 100% bem, porque fiquei um mês esperando”, contou.

“Hoje (sexta-feira) e ontem (quinta-feira) me senti bem, a comissão técnica está me avaliando, talvez na Copa do Brasil. Quando eles me escolherem, estarei apto a jogar, porque estarei bem fisicamente para ajudar meus companheiros”, afirmou, fazendo um ‘chute’ de quando pode ser a sua estreia.

O motivo da espera de um mês, citada anteriormente por Jorge, foi a própria negociação entre Santos e Monaco. Após persistência do Peixe nas negociações, os franceses aceitaram realizar o empréstimo do ex-Flamengo até o final da temporada.

Perguntado sobre o tema na entrevista coletiva, o lateral esquerdo falou em “ansiedade”.

“Um pouco de ansiedade, né? É muito difícil o clube liberar tão fácil. O Monaco demorou um pouco, porque mudou a diretoria. Por isso, dificultou minha vinda. Aguardei quase um mês, mas dizer que estou muito feliz pelo o que Santos fez por mim. Vou poder retribuir isso dentro de campo”, finalizou.

