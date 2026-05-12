Com retornos, Santos fecha preparação para pegar o Coritiba; veja provável escalação

No CT Rei Pelé, o Santos finalizou nesta terça-feira os treinamentos para enfrentar o Coritiba, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Para o compromisso, Cuca terá à disposição Gustavo Henrique, Gabriel Menino e Lautaro Díaz, que encerraram o período de transição física e treinaram normalmente com o elenco. Os três atletas superaram problemas na coxa.

O comandante usou o treino antes da partida para fazer os últimos ajustes táticos. Ao fim, fez um trabalho de bolas paradas e cobranças de pênalti.

O trio citado se junta a outros retornos, como Gustavinho, que voltou a treinar normalmente na última segunda-feira. Ainda há o regresso de Gabriel Brazão no gol. O arqueiro cumpriu suspensão contra o Red Bull Bragantino, na última partida pelo Brasileirão.

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Em contrapartida, o Peixe ainda não conta com Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo) e Thaciano (lesão muscular na coxa direita). Zé Rafael, por opção técnica, e Luan Peres, que ainda sente dor na mão esquerda, seguem como ausências. Todos esses não foram colocados na lista de relacionados pelo técnico Cuca.

Preparação concluída! Amanhã é dia de Peixão na #CopaDoBrasil! 🏳️🏴 pic.twitter.com/4T1l37t3D4 — Santos FC (@SantosFC) May 12, 2026



Com isso, uma provável escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Adonis Frías e Escobar; João Schmidt e Cristian Oliva; Gabriel Bontempo, Barreal e Neymar; Rollheiser.

Situação no confronto

O duelo de ida terminou empatado sem gols na Vila Belmiro. Portanto, o Santos precisa de uma vitória simples para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de nova igualdade, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Próximos jogos do Santos

Coritiba x Santos (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Santos x Coritiba (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 17/05 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)