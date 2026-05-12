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Com retornos, Santos fecha preparação para pegar o Coritiba; veja provável escalação

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(Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 12/05/2026 às 14:59 • Atualizado 12/05/2026 às 15:10

No CT Rei Pelé, o Santos finalizou nesta terça-feira os treinamentos para enfrentar o Coritiba, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Para o compromisso, Cuca terá à disposição Gustavo Henrique, Gabriel Menino e Lautaro Díaz, que encerraram o período de transição física e treinaram normalmente com o elenco. Os três atletas superaram problemas na coxa.

O comandante usou o treino antes da partida para fazer os últimos ajustes táticos. Ao fim, fez um trabalho de bolas paradas e cobranças de pênalti.

O trio citado se junta a outros retornos, como Gustavinho, que voltou a treinar normalmente na última segunda-feira. Ainda há o regresso de Gabriel Brazão no gol. O arqueiro cumpriu suspensão contra o Red Bull Bragantino, na última partida pelo Brasileirão.

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Em contrapartida, o Peixe ainda não conta com Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo) e Thaciano (lesão muscular na coxa direita). Zé Rafael, por opção técnica, e Luan Peres, que ainda sente dor na mão esquerda, seguem como ausências. Todos esses não foram colocados na lista de relacionados pelo técnico Cuca.


Com isso, uma provável escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Adonis Frías e Escobar; João Schmidt e Cristian Oliva; Gabriel Bontempo, Barreal e Neymar; Rollheiser.

Situação no confronto

O duelo de ida terminou empatado sem gols na Vila Belmiro. Portanto, o Santos precisa de uma vitória simples para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de nova igualdade, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Próximos jogos do Santos

Coritiba x Santos (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)
Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Santos x Coritiba (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 17/05 (domingo), às 11h (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

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