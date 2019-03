Jorge revela procura do Fla, exalta Sampaoli e fala em projeto no Santos

O Santos tem um novo camisa 3. Nesta sexta-feira, o lateral esquerdo Jorge foi apresentado pelo Peixe e, logo “de cara”, exaltou o projeto oferecido pela equipe da Baixada Santista – o jogador também revelou ter recebido procura do Flamengo, time que o revelou.

“Ao Flamengo, só tenho a agradecer, clube que me criou, fui muito feliz. É um grande clube. Recebi ligação do Fla também, mas decidi escolher o Santos pelo projeto oferecido, bom para minha carreira. Pela história do clube e pela vitrine muito grande também. Espero que isso seja produtivo no dia a dia”, falou o defensor, que também destacou a influência de Jorge Sampaoli em sua decisão.

“Quando recebi a ligação dele (Sampaoli), foi gratificante. É um treinador que tem conhecimento no mundo todo, foi treinador de Europa e hoje está em um grande clube, tenho certeza que vai ajudar muito. Decisão foi boa por isso também”, elogiou.

Com passagem recente pelo futebol europeu, onde defendeu Monaco e Porto, Jorge também afirmou que a decisão de sair do continente foi difícil.

“O próprio Monaco queria que eu ficasse, então quando eu recebi ligações, pensei muito bem junto de empresário e família. Quando decidi vir, pensei que precisava jogar novamente”, contou, revelando também se o time francês de fato fez a exigência de que o atleta teria que ser titular no Santos.

“Quando a gente sai de um grande clube na Europa e vem para o Brasil, eles querem que a gente jogue. Vou respeitar a opção do Sampaoli, comissão e companheiros, mas quero estar jogando e espero na hora certa entrar. Me sinto bem fisicamente. Se tiver que me colocar, vou ajudar meus companheiros. Sei da concorrência na posição, estou chegando agora e tenho que ganhar meu espaço e ajudar meus companheiros”, disse Jorge.