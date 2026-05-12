Com volta de dupla, Santos divulga relacionados para confronto pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o Santos divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Coritiba, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba (PR).



O confronto de ida entre Santos e Coritiba terminou empatado sem gols, na Vila Belmiro, no dia 22 de abril. Com isso, o duelo está aberto, e uma simples vitória classificará um dos dois clubes para as oitavas de final. Em caso de nova igualdade, a definição da vaga será nos pênaltis.

Novidades e desfalques

A lista conta com os retornos de Gustavo Henrique e Gabriel Menino. Ambos se recuperaram de lesões musculares, concluíram a transição física e estão disponíveis para utilização do técnico Cuca. Ainda há a volta de Gabriel Brazão no gol. O arqueiro cumpriu suspensão contra o Red Bull Bragantino, na última partida pelo Brasileirão.

Em contrapartida, o Peixe ainda não conta com Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo) e Thaciano (lesão muscular na coxa direita).

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Confira os relacionados do Santos

Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João Pedro

Defensores: Mayke, Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo, Escobar e João Ananias

Meio-campistas: Gabriel Menino, Christian Oliva, João Schmidt, Willian Arão, Gabriel Bontempo e Gustavo Henrique

Atacantes: Neymar, Barreal, Robinho Jr, Gabigol, Rony, Miguelito, Rollheiser, Moisés e Lautaro Díaz

Provável escalação

O Santos deve ir a campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Adonis Frías e Escobar; João Schmidt e Cristian Oliva; Gabriel Bontempo, Barreal e Neymar; Rollheiser.

Detalhes da partida

CORITIBA X SANTOS

Competição: Copa do Brasil - 5ª Fase (Volta)

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)