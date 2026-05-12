Com volta de dupla, Santos divulga relacionados para confronto pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o Santos divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Coritiba, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba (PR).
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— Santos FC (@SantosFC) May 12, 2026
O confronto de ida entre Santos e Coritiba terminou empatado sem gols, na Vila Belmiro, no dia 22 de abril. Com isso, o duelo está aberto, e uma simples vitória classificará um dos dois clubes para as oitavas de final. Em caso de nova igualdade, a definição da vaga será nos pênaltis.
Novidades e desfalques
A lista conta com os retornos de Gustavo Henrique e Gabriel Menino. Ambos se recuperaram de lesões musculares, concluíram a transição física e estão disponíveis para utilização do técnico Cuca. Ainda há a volta de Gabriel Brazão no gol. O arqueiro cumpriu suspensão contra o Red Bull Bragantino, na última partida pelo Brasileirão.
Em contrapartida, o Peixe ainda não conta com Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo) e Thaciano (lesão muscular na coxa direita).
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Confira os relacionados do Santos
Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João Pedro
Defensores: Mayke, Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo, Escobar e João Ananias
Meio-campistas: Gabriel Menino, Christian Oliva, João Schmidt, Willian Arão, Gabriel Bontempo e Gustavo Henrique
Atacantes: Neymar, Barreal, Robinho Jr, Gabigol, Rony, Miguelito, Rollheiser, Moisés e Lautaro Díaz
Provável escalação
O Santos deve ir a campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Adonis Frías e Escobar; João Schmidt e Cristian Oliva; Gabriel Bontempo, Barreal e Neymar; Rollheiser.
Detalhes da partida
CORITIBA X SANTOS
Competição: Copa do Brasil - 5ª Fase (Volta)
Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
Horário: 19h30 (de Brasília)