Santos anuncia a contratação de Jorge por empréstimo até dezembro

O Santos anunciou nesta quarta-feira a contratação de Jorge. O lateral-esquerdo chega emprestado pelo Monaco-FRA até 31 de dezembro. De graça, o Porto aceitou liberá-lo antes do fim do vínculo, no meio do ano.

A negociação se arrastou por mais de um mês e, finalmente, o Monaco o liberou. A demora teve a ver com a troca na diretoria do clube francês e novas exigências feitas.

O contrato de Jorge terá valor de compra fixado em 8 milhões de euros (R$ 36 mi), 500 mil euros a menos do que foi pago para tirá-lo do Flamengo. O Peixe pagará salários de R$ 250 mil mensais.

Jorge chega para disputar posição com Felipe Jonatan e não poderá atuar no Campeonato Paulista. O ala ex-Ceará não tem condição de jogar a Copa do Brasil.

Jorge é o sétimo reforço do Santos para 2019. Antes chegaram, na ordem, Soteldo, Aguilar, Everson, Cueva, Jean Lucas e Felipe Jonatan. O Peixe negocia com Jobson, do Red Bull Brasil, e ainda procura por um centroavante.