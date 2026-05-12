Santos entrega primeira documentação do Fair Play Financeiro à CBF

O Santos entregou, nesta segunda-feira, a primeira documentação referente ao Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), nome técnico do Fair Play Financeiro instituído pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O envio foi realizado à Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), órgão responsável pela regulação do Fair Play Financeiro no país, e integra uma série de remessas anuais obrigatórias exigidas dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Nesta primeira etapa, o clube apresentou as informações relacionadas ao requisito de solvência. As próximas entregas, previstas ao longo do ano, abordarão critérios ligados às demonstrações financeiras, governança e transparência, além de dados orçamentários.



De acordo com o Santos, todas as entregas demandam um processo transversal, com a participação de diferentes áreas do clube, envolvendo os departamentos de Compliance, Financeiro, Contabilidade e Recursos Humanos.

A obrigatoriedade do envio da documentação teve início em 2026, com a entrada em vigor do regulamento que estabelece o Sistema de Sustentabilidade Financeira no futebol brasileiro.

O Fair Play Financeiro reúne um conjunto de regras voltadas à saúde econômica dos clubes e à integridade das competições, tendo como objetivo central garantir a solvência e a sustentabilidade das entidades de prática desportiva.

Desde o início da regulamentação do novo sistema, o Santos informou ter participado ativamente do Grupo de Trabalho constituído pela CBF, contribuindo com propostas que foram incorporadas à versão final do regulamento.

“O Fair Play Financeiro da CBF representa uma evolução importante para o futebol brasileiro. O Santos entende que sustentabilidade, responsabilidade e transparência precisam caminhar juntos com a competitividade esportiva. O cumprimento dessas exigências reforça o nosso compromisso com uma gestão cada vez mais profissional e alinhada às melhores práticas de governança”, destacou o presidente Marcelo Teixeira.

“Mais do que uma obrigação regulatória, o Fair Play Financeiro representa uma oportunidade de fortalecimento da cultura de planejamento, responsabilidade e integridade dentro do futebol. O Santos acompanha essa evolução com seriedade e senso de responsabilidade institucional”, acrescentou.

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