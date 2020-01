Veja como estão as obras de implantação de grama sintética no Allianz Parque

O perfil oficial do Allianz Parque no Twitter postou nesta segunda-feira uma sequência de dois vídeos mostrando um pouco do andamento das obras de implementação do gramado sintético na arena do Palmeiras.

As imagens revelam que as mantas de grama artificial já estão sendo colocadas no campo, cumprindo o cronograma estabelecido pela empresa no início de janeiro.

As primeiras etapas da junção de todos os rolos do gramado sintético começaram depois da da desenrolagem de todas as mantas que chegaram por aqui há 2 semanas! pic.twitter.com/asIP6HBLkk — Allianz Parque (@AllianzParque) January 27, 2020

A obras devem ser entregues na segunda quinzena de fevereiro, ainda durante a disputa do Campeonato Paulista, ameaçando os duelos com Mirassol (16/02) e Guarani (20/02). De acordo com o Allianz Parque, a programação pode sofrer mudanças dependendo das condições climáticas, já que a chuva, por exemplo, atrapalha o desenvolvimento do processo.

A reforma obrigará o Palmeiras a mandar dois jogos longe do estádio. No último domingo, a equipe fez o clássico contra o São Paulo na Fonte Luminosa, em Araraquara. Na próxima quarta-feira, contra o Oeste, o Verdão escolheu realizar a partida no Pacaembu.



Segundo a WTorre, o sistema ser instalado no Allianz Parque é patenteado e desenvolvido exclusivamente para o futebol profissional, além de ter certificação da FIFA, testada por laboratórios da Europa e Estados Unidos credenciados pela mesma entidade.

Em média, o novo gramado proporcionará economia de R$ 80 a R$ 100 mil em termos de gastos com energia, uma vez que o campo natural precisava de iluminação artificial diária. Com a garantia de oito anos, a arena não precisará fazer o descarte da grama natural, o que também diminui a produção de resíduo para o meio ambiente