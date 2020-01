Allianz define cronograma e campo sintético será instalado no dia 28

O Allianz Parque já definiu os detalhes do cronograma do processo de instalação de grama sintéticana arena do Palmeiras. As obras devem ser concluídas na segunda quinzena de fevereiro, já durante a disputa do Campeonato Paulista, e podem ser retardadas pelas condições climáticas.

A primeira etapa começou no último domingo com a remoção do campo natural. Já o início da instalação do gramado sintético está previsto para o dia 28 de janeiro e o término, para a segunda metade de fevereiro, o que inviabiliza os jogos contra São Paulo (26/01) e Oeste (29/01) e ameaça os duelos com Mirassol (16/02) e Guarani (20/02).

De acordo com o Allianz Parque, o cronograma pode sofrer mudanças dependendo das condições climáticas, já que a chuva, por exemplo, atrapalha o desenvolvimento do processo. A primeira etapa da obra, atualmente em curso, envolve aproximadamente 30 pessoas.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Inicialmente, o solo foi preparado por meio de processo de terraplanagem. Em seguida, ocorre a instalação do colchão drenante, um sistema de drenagem de superfície, feito de britas. Na sequência, é aplicada uma espécie de manta de amortecimento produzida na Alemanha, que, além de amortecer, também faz parte do sistema de drenagem.

O penúltimo passo do processo é instalar a grama Soccer Grass MX Elite 50. Por fim, há a aplicação do Infill TPE, produto utilizado para o preenchimento do campo, aprovado pela FIFA. O sistema é mesmo encontrado no centro de treinamento da seleção holandesa.

“A modernização do gramado é mais uma etapa da nossa caminhada em busca da excelência para o negócio e para o nosso parceiro, a Sociedade Esportiva Palmeiras”, declarou Luis Fernando Davantel, CFO da WTorre, administradora do Allianz Parque.