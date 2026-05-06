Abel revela negativa por remarcação de jogos do Palmeiras e volta a questionar o calendário

Abel Ferreira voltou a criticar o calendário do Palmeiras após a vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal-PER pela quarta rodada da Libertadores. O técnico revelou que o clube teve solicitações de remarcação de partidas negadas recentemente. Abel criticou a sequência de jogos e questionou a consistência no futebol brasileiro, relativizando as críticas à sua equipe, que voltou a vencer depois de dois empates.

"Quem ganha no calendário, ganha o Brasileirão. A direção não quis falar, mas eu falo. Pedimos para antecipar o jogo contra o Red Bull Bragantino e da Copa do Brasil, e nos foi negado. Vínhamos de dois blocos de quatro jogos seguidos de dois em dois dias", revelou.

No fim do último mês e no começo deste, o Palmeiras encarou uma sequência de quatro jogos em um intervalo de dois em dois dias: Jacuipense (Copa do Brasil), Red Bull Bragantino (Brasileiro), Cerro Porteño (Libertadores) e Santos (Brasileiro). Foram duas vitórias e dois empates nesse período.

"Quem está jogando bem de forma consistente?"

Antes de vencer o Sporting Cristal, o Verdão havia empatado com o Cerro e com o Santos, sequência de resultados pelos quais a equipe foi cobrada, já que teve um desempenho abaixo. Ao ser questionado sobre a consistência, Abel Ferreira rebateu, comparando o momento com o de rivais.

"Eu quero que vocês me digam: quem é que está jogando bem de forma consistente? É o São Paulo? É o Corinthians? É o Santos? É o Cruzeiro? É o Flamengo? Ou nós olhamos para o momento? Eu não faço avaliações para o momento", questionou Abel, que seguiu:

"Nós vamos continuar a fazer, como sempre fizemos, porque a torcida conhece o treinador, fala de consistência, fala de trabalho e fala do contexto. Nós não podemos criar frangos e querer comer picanha. Quantas vezes o treinador do Palmeiras já falou sobre? Querem bons espetáculos, dinâmica e criatividade? O que é que o treinador de Palmeiras respondeu?"

"Não é só o calendário, é o calendário, é o gramado, é tempo para treinar e melhorar a equipe. Mas se me disser uma equipe que é consistente e que joga melhor no Brasil, só se me disser quem é, prometo que eu vou, mesmo tendo um pouquinho de tempo, assistir a quatro ou cinco para ver como é que essa equipe está jogando, porque eu quero saber quem é que, no Brasil, neste contexto, tem consistência", continuou.

Calendário e lesões

Abel voltou a apontar o calendário como um dos principais entraves para o desenvolvimento das equipes no Brasil, citando a falta de tempo para treinos e recuperação do elenco. O treinador também levantou questionamento sobre o impacto da maratona de jogos no aumento de lesões.

"Há coisas que eu não posso mudar. Vu continuar a trabalhar juntamente com a direção, para que a direção crie condições para que possamos treinar e ter tempo para recuperar os jogadores. Nem sei se jogamos com 72 horas. Há quatro jogos seguidos que andamos a jogar de dois em dois dias. Agora posso dizer uma coisa: que a nossa equipe é consistente, é. Que a nossa equipe foi a 13 finais, foi. Que a nossa equipe é competitiva, é. Que a nossa equipe entrega tudo o que tem em cada momento, sim, como ainda foi hoje", afirmou.

"Será que alguém já se perguntou o porquê de tantas lesões nos últimos meses? Será que estamos protegendo o verdadeiro produto, verdadeiro protagonista, que é o jogador? Será que a quantidade de lesões não é por um abuso e exploração pela quantidade de jogos? Será que quem está com expectativa de disputar a Copa do Mundo não tem algum receio de se lesionar? Será que quem organiza as competições pensa nisso? Não peço para nos dar uma semana para me preparar para um jogo. Desde que cheguei ao Brasil, peço a mesma coisa: no mínimo três dias e jogar no quarto", finalizou.

Situação do Palmeiras

Com este resultado, o Verdão retoma a liderança do Grupo F, com oito pontos conquistados em quatro jogos. São duas vitórias e dois empates até o momento na competição. No Brasileirão, a equipe defende a ponta, com 33 pontos em 14 rodadas. Ao todo, soma 13 jogos de invencibilidade.

Próximo jogo

Jogo: Remo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém (PA)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp