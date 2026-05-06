STJD agenda julgamento do Palmeiras por invasão de torcedor em clássico contra Santos

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) agendou a data de julgamento do Palmeiras, que foi denunciado pelo órgão após a tentativa de invasão de campo por parte de um torcedor no clássico contra o Santos, disputado no último sábado, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A 5ª Comissão Disciplinar do STJD irá julgar o caso nesta sexta-feira, dia 8 de maio, às 10 horas (de Brasília). O Palmeiras foi enquadrado no artigo 213, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e pode ter que pagar uma multa de até 100 mil e, inclusive, perder mando de campo.

O que diz o Art. 213 do CBJD?

"Art. 213. Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir:

II — invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo

§ 1º Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial"

O que aconteceu?

O caso aconteceu por volta dos 12 minutos do segundo tempo. O torcedor, fantasiado de Hulk e pintado de verde, saiu da arquibancada do setor leste e tentou pular as placas de publicidade para invadir o gramado, mas machucou a perna ao cair do lado de fora do gramado.

O torcedor inicialmente recebeu atendimento médico na parte esquerda do campo. Após alguns minutos, a ambulância que fica de plantão no estádio entrou em campo. O clássico foi paralisado para a retirada do torcedor, que foi colocado no veículo de maca. A ambulância, então, deixou o gramado rapidamente, e o jogo foi retomado.

Posteriormente, o Palmeiras identificou o responsável e registrou um boletim de ocorrência. Com isso, o clube pode ter a pena reduzida ou ser eximido da responsabilidade, conforme o CBJD.

"A comprovação da identificação e detenção dos autores da desordem, invasão ou lançamento de objetos, com apresentação à autoridade policial competente e registro de boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissíveis outros meios de prova suficientes para demonstrar a inexistência de responsabilidade", diz o Código.

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O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos conquistados, e defende uma invencibilidade de 13 jogos no ano.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Remo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém (PA)