Palmeiras x Mirassol: veja horário e onde assistir ao jogo pelo Paulistão F

Atual campeão, o Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Mirassol em duelo válido pela primeira rodada do Paulistão F. A bola rola às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP).

Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao vivo?

TV: SporTv

Como chegam as equipes?

O Palmeiras vem de dois empates consecutivos por 0 a 0, contra Santos e Bahia, ambos pelo Brasileiro Feminino. As palestrinas são as atuais terceiras colocadas do torneio nacional, com 18 pontos, e querem estrear no Paulistão F com o pé direito para conquistar o bicampeonato.

Já o Mirassol faz sua estreia em competições femininas. Rafaela Esteves, ex-Corinthians, é a gestora do projeto, que dá os primeiros passos em 2026 e tem o Paulistão F como primeiro desafio. A equipe cumpre a exigência da Conmebol para a participação do time masculino na Copa Libertadores.

Ficha técnica

Palmeiras x Mirassol

Competição: Paulistão F (primeira rodada)

Data: 6 de maio de 2026 (quarta-feira)

Horário: às 18h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

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